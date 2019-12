von Jennifer Moog

In Zeiten der Klimadebatte wird das Feuerwerk zu Silvester immer öfter diskutiert. Und nicht nur das: Auch der Stress, den Tiere durch die lauten Knaller, Böller und das Feuerwerk erleiden müssen, ist immer mehr Grund für viele zu sagen „In diesem Jahr verzichte ich auf den bunten Lichterregen zum Jahreswechsel“. Die Baumarktkette Hornbach hat laut Medienberichten angekündigt, ab 2020 auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Einige andere Einzelhändler in Deutschland haben sich bereits in diesem Jahr dazu entschieden, auf dem Verkauf von Feuerwerk zu verzichten.

Doch wie sieht es hier in der Region aus? Werden Kunden der großen Marktketten am Hochrhein zu Silvester vor leeren Regalen stehen? Wir haben nachgefragt. Das Ergebnis: Von den angefragten Einzelhändlern verzichtet hier in der Region keiner komplett auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Übrigens: Wie jeder Einzelne persönlich auch immer zur Knallerei steht, sollte man beachten, dass vielerorten ein Böllerverbot herrscht – zum Beispiel auch in der Bad Säckinger Altstadt

Einzelhändler am Hochrhein reagieren noch nicht

Nur Woolworth hat sich dazu entschieden seit 2018 keine Feuerwerkskörper der Klasse 2 (Feuerwerkskörper für den Verkauf ab 18 Jahren) mehr zu verkaufen. Das sogenannte Jugendfeuerwerk wird jedoch weiterhin angeboten. Als Grund für diese Entscheidung gibt die Pressestelle des Unternehmens jedoch nicht die Debatte um das Tierwohl oder den Umweltschutz an, sondern den hohen logistischen Aufwand, den Woolworth nicht mehr bereit sei zu tragen.

Ein junger Mann sieht sich zum Verkauf angebotene Feuerwerkskörper an. Am Hochrhein bleibt die Auswahl groß. | Bild: Britta Pedersen

Wieso weiterhin Feuerwerk verkauft wird

Die Großkonzerne Aldi und Lidl wollen auch in diesem Jahr nicht auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichten. Sie begründen diese Entscheidung mit der Orientierung an Kundenwünschen. „Wir als Discounter richten unser Angebot sehr stark nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden aus. Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse unserer Kunden an Feuerwerk seit Jahren sehr groß ist“, so ein Sprecher von Aldi Süd.

Feuerwerksverkauf den selbstständigen Kaufleuten freigestellt

Das Unternehmen Rewe hat sich ebenfalls dazu entschieden in ihren Märkten Feuerwerkskörper anzubieten. Den selbstständigen Rewe-Kaufleuten stellt es die Unternehmensgruppe jedoch frei, ob sie Feuerwerkskörper verkaufen möchten oder nicht, so ein Sprecher des Unternehmens. In manchen Teilen Deutschlands hat dies bereits zu einem Umdenken geführt. Nicht so in Bad Säckingen. Der Rewe-Markt in der Kleinstadt verkauft auch in diesem Jahr Feuerwerkskörper. Auch die Rewe-Tochter Toom bietet in diesem Jahr regulär Feuerwerkskörper an.

Ebenso wie Rewe stellt es der Edeka-Verbund seinen 3700 selbstständigen Kaufleuten frei, ob sie Feuerwerkskörper verkaufen oder nicht. Edeka Schmidtsmärkte mit Hauptsitz in Rickenbach sowie Edeka Schulz mit Hauptsitz in Dogern haben sich dennoch entschieden in diesem Jahr nicht auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu verzichten.

Keine Prognosen für 2020

Der Drogeriemarkt Müller verkauft in seinen Filialen Feuerwerkskörper ab dem 28. Dezember. Allerdings, so ist es auf der Internetseite der Drogerie zu lesen, wird es nicht in allen Filialen das gleiche Sortiment an Raketen geben. Für weitere Informationen war die Drogeriekette bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Auch Kaufland will in diesem Jahr nicht auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichten. Ein Sprecher des Konzerns betont jedoch, dass das Unternehmen die aktuelle Diskussion zum Thema Böllerverbote und Feuerwerksverkauf aufmerksam verfolgt. Aussagen über den Verkauf von Feuerwerkskörpern im kommenden Jahr will der Einzelhändler jedoch nicht treffen.

Ebenso handhaben es die anderen Einzelhändler. Prognosen zum Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester 2020 möchte keiner der angefragten Einzelhändler abgeben.