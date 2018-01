Bad Säckingen Kaum Ordnungsstörungen am Wäldertag

Das Sicherheitskonzept der Polizei am Wäldertag zeigte Wirkung. 20 Polizeibeamte und Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren im Einsatz. Es gab nur kleinere Vorfälle.

Bad Säckingen – Das von der Stadt Bad Säckingen und dem Polizeirevier Bad Säckingen zusammen mit den Narren entwickelte Sicherheitskonzept zeigte Wirkung. Der erste Faißen verlief nahezu störungsfrei. Mehr als 20 Polizeibeamten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren im Einsatz und zeigten Präsenz. Es kam zu mehreren kleineren Vorfällen. So wurden um 14.25 Uhr randalierende Jugendliche auf dem Grillplatz am Rheinuferweg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte entfernte sich ein Großteil, viele liefen aber anderen Polizeistreifen in die Hände. Sie wurden kontrolliert. Hinweise auf strafbaren Handlungen ergaben sich nicht. Die Reinigung des Platzes wurde überwacht. Gegen 19.45 Uhr störte ein 17-jähriger fortwährend eine Polizeikontrolle und tat sich als Wortführer hervor. Seine Personalienfeststellung erfolgte dann auf der Dienststelle, da er keinen Ausweis dabei hatte. Seine Eltern wurden unterrichtet und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. In der Nacht zum Freitag wurden der Polizei drei Schlägereien gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Konflikte schon entspannt. Laut den Angetroffenen sei es nur zu Diskussionen und kleinen Schubsereien gekommen. Verletzungen waren keine ersichtlich.