Die Stadt Bad Säckingen soll für das Rehaklinikum eine Bürgschaft in Höhe von 1,5 Millionen Euro bedienen. Bürgermeister Alexander Guhl bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass die Inanspruchnahme der Bürgschaft durch die Rehaklinik in besagter Höhe geplant sei. Natürlich müsse erst der Gemeinderat diesem Schritt zustimmen, so Guhl. Die Fraktionen seien informiert, er habe für seinen Plan bislang mehrheitlich positive Reaktionen erhalten. Die Stadt würde damit Mehrheitsgesellschafter der Klinik.

Um was geht es?

Die Rehaklinik befindet sich derzeit in Planinsolvenz. Die 1,5 Millionen Euro seien jedoch nicht dafür gedacht, um laufende Kosten – wie etwa Gehälter – zu bedienen, sagte Guhl. Es handle sich um eine Zukunftsinvestition, die erst bewilligt werde, wenn die Insolvenz aufgehoben wird.

Was soll mit dem Geld gemacht werden?

Mit der Summe, zu der laut Guhl auch die Klinik GmbH noch etwas beisteuern müsse, sollen dringende bauliche Maßnahmen vornehmlich in der Haustechnik vorgenommen werden. Guhl: „Wir haben in der Klinik erheblichen Investitionsstau“. Man wolle durch die Maßnahmen ein Modernisierungsniveau erreichen, mit dem eine Fortführung der Rehaklinik für die nächsten drei bis vier Jahre gesichert ist. Dies sei auch eine Vorgabe des Insolvenzverwalters, sagte Guhl. Denn die Schaffung der Grundlage einer gesicherten Fortführung sei eine Bedingung für die Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Die Aufhebung der Insolvenz hofft der Bürgermeister im Herbst zu erreichen. Erst danach würden auch die Investitionen getätigt. Diese müssten aber schon zuvor zugesichert werden, da der Insolvenzverwalter ohne eine Modernisierung den weiteren Klinikbetrieb in Frage stelle.

Stadt würde Hauptgesellschafter

Die Hauptlast der Investition würde im Fall der Zustimmung durch den Gemeinderat von der Stadt getragen. Deshalb müsse man laut Guhl zusammen mit dem bisherigen Hauptgesellschafter St. Vincentiusverein über eine Verschiebung der Gesellschafteranteile verhandeln, sodass die Stadt künftig Hauptgesellschafter werde. Der Status quo sieht so aus: Der St. Vincentiusverein übernahm die Geschäftsanteile der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Jahr 2009 und wurde damals mit 75 Prozent Mehrheitsgesellschafter, die Stadt hält das restliche Viertel. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das könnte sich jetzt aber umdrehen. Die Stadt hätte die Rehaklinik damit gekauft. Wichtig sei laut Guhl, dass die Stadt hier kein totes Pferd reite, sondern bei entsprechender Modernisierung von einer Fortführung des Rehaklinikums im künftigen Verbund mit dem Gesundheitscampus überzeugt sei.

