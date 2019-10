von Christiane Pfeifer

Die Kinder der Theatergruppe der Weihermattenschule Bad Säckingen schnuppern am 6. November Bühnenluft. Die MusikBühne Mannheim spielt zusammen mit den acht Kindern das Stück: „Der Gestiefelte Kater im Kursaal.

Kulturreferentin Christine Stanzel sagte: „Das Märchen mit Live- und Acapella-Musik reißt die Kinder mit. Die Theatergruppe unter der Leitung von Ramona Weber-Nägele und Nicole De Cassan trifft sich eine Stunde vor ihrem Auftritt mit den Schauspielern, um ihre Einsätze zu besprechen. Stanzel dazu: „Für die Kinder ist es etwas ganz Besonderes mit den Schauspielern zusammen aufzutreten.“ Das Mitmachmusical wird durch den Landesverband freie Tanz- und Theaterschaffende Baden Würtemberg gefördert.

Die Kulturreferentin arbeitet gerne mit der Schule zusammen: „Uns ist es wichtig, dass es kulturelle Angebote für verschiedene Altersstufen gibt.“ Auch Marita Ebner von der Weihermattenschule betonte: „Danke, dass sie die Kinder im Blick haben und solche Angebote fördern.

Die Weihermattenschule möchte laut Ebner den Kindern die Kultur in verschiedenen Formen nahe bringen. So finden in der Schule Lesungen statt und jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, zwei bis drei Theater zu besuchen. „Die Angebote von unserem Kulturamt nutzen wir gerne“, so Ebner. Der gestiefelte Kater wird im Theaterstück Besuch vom Kater Hiddigeigei mit seinem „Herrchen“ dem Trompeter von Säckingen bekommen. Stanzel sagte: „Wir haben dadurch einen einzigartigen gestiefelten Kater, der in dieser Form nicht mehr auftritt.“ Die Geschichte vom Kater Hiddigeigei wird auch in das Stück einfließen. Trompeterin Melanie Bächle erwähnte: „Unser Hiddigeigei nimmt mich und der gestiefelte Kater den Gitarrist auf die Bühne.“

Die Tradition der Familien-Musicals im Kursaal gibt es bereits seit dem Jahr 2013. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Märchen der Gebrüder Grimm. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahre geeignet und dauert 75 Minuten ohne Pause. Stanzel freut sich außerdem auf den Kammermusikabend mit Juri Tetzlaff. „Carmen für Kinder findet am 17. November um 18 Uhr für statt. Kinder ab fünf Jahre haben hier die Möglichkeit kindgerechte Klassik zu erleben.“

Aufführung am Mittwoch, 6. Novembe, 16 Uhr im Kursaal. Karten zu acht Euro für Kinder und 14 Euro für Erwachsene beim Tourismusbüro und im Internet:

http://www.reservix.de