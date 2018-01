Bad Säckingen Kassierer als Komplize: Gericht verurteilt Männer wegen versuchtem Diebstahl zu Geldstrafen

Das Amtsgericht verurteilte zwei Männer wegen versuchtem Diebstahl in einem Baumarkt zu Geldstrafen. Sie hatten im März 2017 Waren im Wert von 498 Euro an der Kasse vorbeigeschleust.

Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft lautete „Beihilfe zur Untreue“, verurteilt wurden die zwei Angeklagten aus Bad Säckingen dann wegen versuchtem Diebstahl. Einmal zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen je 50 Euro und zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilte Richter Rupert Stork zwei junge Männer aus Bad Säckingen. Der Strafbefehl hatte sich auf einmal 2000 Euro und einmal 4000 Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Meryam Polat fordert für den einen Angeklagten 40 Tagessätze zu jeweils 50 Euro und für den zweiten 70 Tagessätze zu je 50 Euro gefordert.

Die beiden Verteidiger, Patrick Steiger und Michael Vogel, plädierten beide für einen Freispruch ihrer Mandanten. Die beiden jungen Männer im Alter von 25 und 28 Jahren sollen im März 2017 mit Waren im Wert von einmal 114 Euro und einmal 384 Euro die Kasse eines Baumarkts passiert haben ohne den Einkauf zu bezahlen. Bezahlt hätten sie jeweils nur Kleinigkeiten im Wert von zehn Euro.

Der Kassierer, ein Cousin einer der beiden jungen Männer, soll mit den beiden zusammengearbeitet haben und war nach dem Vorfall entlassen worden. Beide Angeklagten bestreiten die Tat. Er habe eine Cola, Zigaretten und Blumen bezahlt und dann dem Kassierer gesagt den Rest werde sein Freund bezahlen, ob er den Wagen durch die Kasse schieben dürfe damit er den anderen Kunden nicht im Weg stehe, sagte der 25-jährige Angeklagte aus. Der Kassierer habe gesagt, das gehe in Ordnung. Er habe den Wagen stehen gelassen und sei dann in die angrenzende Bäckerei gegangen. Dort habe ihn ein Detektiv zur Rede gestellt. Er habe beschlossen, ein Teil des Einkaufs bar, den Rest mit Karte zu bezahlen, erklärte dagegen der 23-jährige Angeklagte. Er habe einen Teil der Waren auf das Band gelegt wo er dann vom Hausdetektiv gestoppt worden sei.

"Die beiden sind mir von Anfang an komisch vorgekommen“, erklärte der Detektiv, der als Zeuge geladen war. Sie hätten den Einkaufswagen mit Werkzeug und anderem beladen und seien dann ins Gartencenter gegangen. Allein das sei eher unüblich. Zwischendurch hätten sie den Wagen in einem leeren Gang abgestellt, was ihm auch verdächtig schien. Er sei dem einen dann zur Kasse gefolgt und habe gesehen, dass er nur ein paar Kleinigkeiten bezahlt habe und dann mit dem Rest aus dem Kassenbereich heraus Richtung Bäckerei gerollt sei. Auch der andere habe Werkzeug und anderes in einer Tüte gehabt. Er habe ihn dabei erwischt, wie er, ohne zu bezahlen, durch die Kasse gehen wollte. Die Teamleitung des Markts bestätigte, dass auf den jeweiligen Kassenbons nur Sachen wie Cola und Zigaretten aufgetaucht waren. Auch sie vermute, dass sich die beiden mit den Waren davon machen wollten, ohne sie zu bezahlen.

Für die Staatsanwaltschaft hatte sich der Sachverhalt auf Grund der Zeugenaussagen bestätigt. Beide hätten Waren mitgenommen, ohne die Absicht gehabt zu haben, sie zu bezahlen. "So einen absurden Tatplan zu entwickeln, spricht gegen eine strafrechtliche Handlung“, befand dagegen Patrick Steiger, der den 23-jährigen Angeklagten verteidigte. Der Detektiv habe in den laufenden Bezahlvorgang eingegriffen. „Es mag eigentümlich sein, die Ware in einer Tüte zu lassen“, aber der Angeklagte wollte eben mit Karte bezahlen. Er hege erhebliche Zweifel an der Schuld des Angeklagten. „Ich bin erschüttert“, so auch Michael Vogel. "Ich werde mein Einkaufsverhalten grundlegend ändern müssen“, so der Verteidiger. Sein Mandant habe mit dem Kassierer ausgemacht, dass sein Freund später bezahle und das Gegenteil könne nicht bewiesen werden.

Ganz anders sah dies der vorsitzende Richter. Der 23-Jährige habe nur die billigen Sachen bezahlt, die teuren waren in der Tüte. Er gehe davon aus, dass das mit dem Kassierer abgesprochen war. Zwei Zeugen hätten gesagt, der Wagen sei außerhalb des Blickfelds des Kassierers gewesen. „Warum er nicht gleich geflüchtet ist? Weil er auf den anderen warten wollte“, schloss der Richter die Verhandlung.