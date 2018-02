Murg Karateschule Bad Säckingen steuert auf Jubiläum zu

Der Verein wird 35 Jahre alt und plant eine Feier im Sommer. Die Hauptversammlung zeichnet treue Mitglieder aus.

Die Karateschule Bad Säckingen wird 2018 35 Jahre alt. Fast während der gesamten Zeit leitete Robert Apfelbeck als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er wurde in der jüngsten Hauptversammlung nun im 32. Jahr erneut zum Vorsitzende gewählt. Anlässlich ihres 35. Geburtstages will die Karateschule im Juli einen Jubiläums-Lehrgang mit anschließender Feier im Bootshaus am Rhein veranstalten.

Neben dem Ausblick aufs kommende Vereinsjahr standen auch Ehrungen treuer Mitglieder auf der Tagesordnung, die von Robert Apfelbeck ausgezeichnet wurden. Zehn Jahre: Julia Wunderle, Lea Bartle und Michael Müller. 15 Jahre: Gabi Eschbach und Walter Strässle. 20 Jahre: Sabrina Hertwig, Vera Leber und Ligia Müller. 25 Jahre im Verein sind Christoph Leber, Sven Gallmann, Ralf Dieterlen und Ulrich Breuninger.

Bei Vorstandsneuwahlen konnte die gesamte Vorstandschaft in ihrer Arbeit bestätigt werden. Robert Apfelbeck wurde im 32. Jahr zum ersten Vorsitzenden gewählt und Roman Müller feierte mit 30 Jahren als zweiter Vorsitzender ein Jubiläum. Karin Bartle bleibt Kassiererin, und Christoph Leber ist weiterhin Schriftführer. Silvia Apfelbeck bleibt Jugendleiterin, und auch Melanie Hinz-Ernst vertritt weiterhin die Frauen im Verein. Sabine Vöckt wurde als Sportwartin wiedergewählt.

Beim Blick aufs vergangene Vereinsjahr zählte Vorsitzender Apfelbeck in seinem Tätigkeitsbericht 56 abgenommene Kyu-Prüfungen auf. Höhepunkte seien jedoch der Kampfrichterlehrgang in Bruchsal mit Karate-Profi Günther Schleicher gewesen sowie die bestandenen DAN-Prüfungen der Mitglieder und der Kata-Lehrgang in der Bad Säckinger Badmatte, bei dem Kata-Weltmeisterin Jasmin Bleul zu Gast war. Die Mitgliederanzahl der Karateschule lag 2017 bei 127 Mitglieder, wovon 58 Kinder angemeldet sind.

Im Anschluss berichtete Jugendleiterin Silvia Apfelbeck vom Nachwuchs, der 44 Prüfungen zu bewältigen hatte und an der Bad Säckinger Freizeitmesse einen guten Erfolg verzeichnete. Melanie Hinz-Ernst als Frauenvertreterin berichtete vom erzielten fünften Platz beim LOTTO Sportjugend-Förderpreis, der vorbildliche Jugendarbeit in Sportvereinen auszeichnet. „Ich würde mir aber wünschen, dass das Frauenleben im Verein wieder aufgebessert wird“, sagte sie. Hierfür möchte sie die in der Vergangenheit bereits ausgeführten Frauenüberraschungstage wieder neu aufleben lassen.