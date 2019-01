von Melanie Dramac

Rund 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene trainieren aktuell in der Abteilung „Aikido“ des Turnvereins Bad Säckingen. Und dies machen sie mit viel Spaß, Freude und Ehrgeiz, denn es herrscht eine tolle Stimmung unter den Mitgliedern. Dies wurde an ihrer Hauptversammlung am vergangenen Sonntag in der Sporthalle des Scheffel-Gymnasiums deutlich. Hier trainieren die Gruppen wöchentlich die Kampfkunst und am Wochenende gab es für die Kinder und Jugendliche eine Übernachtung in der Halle mit großem Pizzaessen am Sonntagvormittag. „Wir hatten ein paar tolle Stunden zusammen und natürlich wurde auch trainiert“, freute sich Vorsitzende Marion Kölble. Im Mittelpunkt der anschließenden Hauptversammlung standen die Wahlen des kompletten Vorstandes.

Wahlen bringen Veränderungen

Unter der Wahlleitung von Sandra Pfister, Vorsitzende des Turnvereins, gingen diese flott voran. Zu wählen gab es nur vier Positionen und Veränderungen gab es zwei. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Tobias Leule, der Klaus Kölble in seinem Amt ablöst. Weiter gibt es einen neuen Kassenwart. Gerrit Niederland tritt in die Fußstapfen von Daniel Vedder, der zukünftig die Kasse des Gesamtvereins führen wird. Für weitere zwei Jahre in Amt bestätigt wurde Vorsitzende Marion Kölble und in Abwesenheit Stefan Molitor als Schriftführer. „Unsere Trainer sind nicht offiziell in der Vorstandschaft, aber nehmen immer an den Sitzungen teil, damit jeder von ihnen Bescheid weiß was läuft“, informierte die Vorsitzende.

Verein hat sieben Trainer

Sieben Trainer hat der Verein und diese besuchen das Jahr über zahlreiche Lehrgänge, um sich immer weiter zu bilden und den Austausch mit anderen Trainern zu pflegen. Cordula Graf trainiert die Kinder und sie wird zukünftig von Gerrit Niederland dabei unterstützt. Zuvor übernahm das Marion Kölble. Diese trainiert zusammen mit Klaus Kölble, Christian Heß, Gerd Böhler und Stefan Molitor die Erwachsenen. Zusätzlich trainiert Marion Kölble die Mitglieder an Schwert und Stock und Christian Heß, der jeden Freitag extra aus Konstanz kommt, trainiert ebenfalls zusätzlich am Stock. Neben den Trainings und den Lehrgängen treffen die Mitglieder sich zu geselligen Anlässen wie Billardabende, Eis essen oder einmal im Jahr gehen sie zusammen in ein Sommercamp, wo natürlich auch trainiert wird. Eine sehr zufriedene Abteilung, die auch finanziell gut da steht, wie der Kassenbericht von Daniel Vedder zeigte. 2020 wird die Abteilung „Aikido“ ihr 40-jähriges Bestehen feiern, für das eine große Veranstaltung geplant wird. Für das aktuelle Jahr sind wieder einige Lehrgänge geplant und auch ein Hüttenwochenende und ein Besuch in Japan stehen auf dem Terminkalender.