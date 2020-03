von Michael Gottstein

Schöne, vom Publikum geschätzte Konzerte, eine erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen, eine harmonische Vorstandsarbeit und ambitionierte Pläne: Der Kammerchor Bad Säckingen hat in seiner Mitgliederversammlung eine positive Bilanz gezogen. Deutlich wurde aber auch, dass der Chor kreativ sein muss, um seine Projekte zu finanzieren – zum Beispiel durch Crowdfunding. Schriftführerin Eva Keller hob in ihrem Jahresrückblick die beiden Konzerte hervor: Im Mai gab der Kammerchor zusammen mit Gesangssolisten, dem Oboisten Ulf Kühner und einem Orchester ein Sommerkonzert mit barocken Werken in der altkatholischen Kirche, an dem sich 14 Gastsänger beteiligten.

Das Adventskonzert bot eine Vielzahl meist kürzerer Werke und spannte einen Bogen vom Barock bis zur Moderne. Daran beteiligt waren 16 Gäste, zehn Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums Rheinfelden sowie neun Sänger, die über das Mitsingprojekt zum Chor gestoßen waren. Bei diesem Projekt haben Sangesfreunde die Möglichkeit, einige Proben zu besuchen und dann beim Konzert ausgewählte Werke mitzusingen. Dies führte dazu, dass einige Mitsinger zu ständigen Mitgliedern wurden. Insgesamt gehören dem Chor 44 Sänger an, das sind sechs mehr als im Vorjahr. „Grundsätzlich sind weitere Sänger in allen Stimmlagen bei uns sehr willkommen, besonders dringend wünschen wir uns weitere Tenöre“, sagte die Vorsitzende Fatima Zobeidi-Weber – diese Stimmlage ist mit fünf Sängern am dünnsten besetzt. Sorgen brauche man sich aber nicht zu machen: „Wir haben gezeigt, dass auch Chöre mit klassischem Programm Zukunft haben.“

Dirigent lobt Liestungen der Mitglieder

Dirigent Wolfgang Haller, der den Kammerchor seit 19 Jahren leitet, lobte die schönen Konzerte sowie die Leistungen der Mitglieder. Für dieses Jahr kündigte er – neben dem Adventskonzert, das wieder als Mitsingsprojekt gestaltet wird – ein veritables Glanzlicht an: Im September wird der Chor Puccinis „Messa di Gloria“ und Haydns „Te Deum“ aufführen. Dafür braucht man ein großes Orchester und Solisten, was die Frage nach der Finanzierung aufwarf. Die Mitgliederbeiträge und Eintrittsgelder reichen nämlich nicht aus, um die Kosten zu decken, daher ist der Chor auf Sponsoren angewiesen. Unterstützung erhält er vom Landkreis, der Ladislaus und Annemarie von Ehr-Stiftung, den Stadtwerken sowie von der Kulturstiftung der Sparkasse Hochrhein, nicht aber von der Stadt.

Der Kammerchor Der Kammerchor Bad Säckingen wurde 1993 gegründet und hat zurzeit 44 Mitglieder. Die Vorsitzende ist Fatima Zobeidi-Weber, der Dirigent Wolfgang Haller. Kontakt per E-Mail (vorstand@kammerchor-bs.de).

Wie die stellvertretende Vorsitzende Irene Klaußner darlegte, erhält der Chor auch Gelder vom Regierungspräsidium und einer im Kultusministerium angesiedelten Organisation, die die Zusammenarbeit vom Schulen und Vereinen fördert. Die Anträge zu stellen, erfordere aber einen gewaltigen bürokratischen Aufwand. Der Chor möchte daher erneut ein Crowdfunding-Projekt organisieren. Dabei wirbt er um viele kleine Spenden, da die Volksbank jede Einzelspende aufstockt. Schnell verliefen die Wahlen, denn alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt, das sind, neben den schon Genannten, die Kassiererin Irene Murmann sowie die Beisitzerinnen Silvia Steimle-May, Regina Albicker und Claudia Burkhardt.