von Christiane Pfeifer

Wer den Namen des Berliner Künstlers Michael Hatzius hört, denkt unweigerlich an die mürrisch-charmante „Echse“. Der Puppenspieler trat am Dienstagabend im Kursaal auf und überraschte das Publikum mit seinem fast schon philosophischen Programm „Echsoterik“.

Die Echse (links) raucht wie Schlot und ist ein ausgesprochenes Großmaul, sein Bühnenpartner Michael Hatzius ist das genaue Gegenteil. | Bild: Christiane Pfeifer

Kulturreferentin Christina Stanzel freute sich, Hatzius in Bad Säckingen begrüßen zu dürfen. Sie stellte fest: „Wir haben mit beiden Abo-Reihen in diesem Jahr eine große Künstlerfamilie eingeladen.“ Wer den Puppenspieler nur aus dem Fernsehen kannte, war überrascht über die breite Palette seines Könnens. Gleich zu Beginn der Vorführung prangte der Warnhinweis: „Programm enthält einen Clown.“ Eine kleine Handpuppe spiegelte die Gedanken des Publikums wieder: „Niemand will einen Clown sehen, die Leute wollen die Echse.“

Das Gespräch zwischen der Schweinedame Steffi und dem stotternden Wildschweineber Thorsten brachte den ganzen Saal zum Lachen. Wunderbar skurril war der Auftritt der übergroßen fetten Zecke. Hatzius appellierte mit Humor für mehr Offenheit und Toleranz und schaffte gerade dies mit der lautstarken Zecke.

Auch mit Zecke macht Michael Hatzius eine gute Figur, hier verkörpert er mit klarer und klangvoller Stimme den Märchenprinz. | Bild: Christiane Pfeifer

Insgesamt wirkt das neue Programm tiefgründiger und leiser als „Echstasy“. Die Gäste wurden aber mit der Echse nicht enttäuscht. Die lebensgroße Puppe, mit der Hatzius die Beine teilt, erschien mit einem Knall auf der Bühne. „Schließlich bin ich ja auch seit Anbeginn der Zeit auf der Erde“, betonte die Echse. Hatzius verschwand hinter der Rolle des Urzeitwesens und teilte – ohne Berührungsängste – aus. Vor allem die erste Reihe war vor dem Puppenspieler nicht sicher. Dabei verzieh man ihm die chauvinistischen Ausdrücke sofort, war ja nur die Echse, die so unflätig wurde.

Großes Improvisationstalent

Der Künstler bewies sein großes Improvisationstalent im direkten Zusammenspiel mit den Gästen. So wurde „Schmitti“ aus dem Publikum auf der Bühne als Bär wiedergeboren und lebte seine Traumexistenz auf der Bühne aus. Hatzius bereitete sich intensiv auf das neue Programm vor und arbeitete sich in die Thematik der Esoterik ein. Die Echse erhielt ihre eigenen Tarot-Karten, mit denen sie die Zukunft für Sazine weissagte. In der gespielten Ernsthaftigkeit erkannte man buchstäblich einen wahren Kern. Die Echse sagte mit einer Bewegung ins Publikum zu Sazine: „Du bist auch erst 50 und ein junges Ding, so hier im Vergleich.“

Zugabe des Künstlers

Ein Kleinod an Fingerfertigkeit war auch die letzte Zugabe des Künstlers. Die Show endete wie sie begann, mit dem Clown. Dieser vollzog eine Metamorphose in die Puppe und entwickelte sich, weil er die wahrhaft wichtigen Dinge im Leben nicht erkannte, in einen Horrorclown. So schwingt der Rat des Künstlers mit: „Lebt in der Gegenwart und genießt das Leben im Jetzt.“