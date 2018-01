vor 2 Stunden sk Bad Säckingen Kabarett: Mathias Richling wagt wie George Orwell Blick in die Zukunft

Der schwäbische Kabarettist Mathias Richling wagt am 1. März im Gloria-Theater in Bad Säckingen einen Blick in die Zukunft, die eigentlich das Heute widerspiegelt. Dabei stellt der Sprachakrobat auch einige Politiker auf den Prüfstand.