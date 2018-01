Bad Säckingen Junger Mann beschädigt nachts drei Fahrzeuge

Polizei sucht Fußgänger, der in Bad Säckingen an parkenden Wagen die Außenspiegel abgetreten hat.

Zu einer Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen kam es am Freitagabend gegen 22.40 Uhr an der Alten Basler Straße in Bad Säckingen. Eine 37 Jahre alte Anwohnerin war durch Lärm aufmerksam geworden und schaute aus ihrem Fenster. Hier konnte sie einen jungen Mann dabei beobachten, wie er an die Seitenspiegel trat. Sie rief ihm zu, dass er damit aufhören solle, bekam aber nur eine unverschämte Antwort zurück. Der Mann war schlank und zirka 175/180 Zentimeter groß, mit Jeans und einer schwarzen Jacke gekleidet. Die Anruferin beschrieb das Aussehen des Mannes als südländisch. Er entfernte sich in aggressiver Weise in Richtung Becks Arkaden. Beschädigt wurden drei Fahrzeuge, an diesen entstand ein Sachschaden von jeweils 300 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen.