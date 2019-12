von sk

Ein Junge ist am Mittwoch, 18. Dezember, in der Wehrer Innenstadt von einem Personenwagen touchiert worden. Der Fahrer soll danach geflüchtet sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der 13-jährige Junge zeigte denm Vorfall eine Stunde später beim Polizeiposten Wehr an, da er Schmerzen am Bein hatte. In der Höhe der Einmündung zum Parkplatz eines Gasthauses war der jugendliche Fußgänger seitlich vom Auto erfasst worden. Der unbekannte Fahrer wollte vom Parkplatz aus auf die Hauptstraße einfahren und fuhr nach dem Rempler einfach davon. Sein Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.