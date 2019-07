Insgesamt 26 Schüler der Flößer-Grundschule in Wallbach wurden am vorletzten Schultag mit dem Deutschen Sportabzeichen des Badischen Sportbundes ausgezeichnet. Die Anforderungen für diese Auszeichnung sind höher als bei den Bundesjugendspielen.

Während diese Spiele die Disziplinen 50-Meter Lauf, Weitsprung und Weitwurf beinhalten, muss für das Deutsche Sportabzeichen zusätzlich ein 800-Meter Lauf absolviert werden, in einer bestimmten Zeit, abhängig von Alter und Geschlecht und ob der Sportler Gold, Silber oder Bronze erlangen möchte. So muss ein Junge in der vierten Klasse den 800-Meter Lauf für Gold etwa in drei Minuten 35 Sekunden absolvieren, ein Mädchen in vier Minuten.

Schulleiterin Christine Berchtold freute sich über die sportlichen Schüler an ihrer Schule. Als Sportbeauftragte durfte sie die Auszeichnung der aufgeregten Schüler vornehmen und überreichte insgesamt 26 Sportabzeichen inklusive Urkunden und Nadeln an die Schüler der Klassenstufen eins bis vier, im Alter zwischen sechs und elf Jahren: Vier mal Gold, 14 mal Silber und elf mal Bronze.

Sportlich: Für diese Gruppe Schüler der Flößer Grundschule gab es noch einen Pokal für die Trompeterlauf als Team mit den prozentual meisten Schülern im Verhältnis zur Anzahl Schüler an der Schule. Die Auszeichnung nahm Holger Ahlers, Mitorganisator Trompeterlauf (hi.) vor. Mit auf dem Foto sind Lehrerin Tanja Rünzi (hinten links) sowie die Schulleiterin der Flößer Grundschule Christine Berchtold (hinten rechts). | Bild: Marion Rank

Während die einen ihre Auszeichnungen eifrig schnatternd und stolz ihren Mitschülern zeigten, saßen andere wiederum still auf der Treppe vor der Schule und betrachteten ihre Schätze, als könnten sie ihr Glück noch gar nicht fassen.

Großer organisatorischer Aufwand

In Bad Säckingen würden sich nur noch sehr wenige Schulen beteiligen, weiß Christine Berchtold. „Das Ganze ist mit einem sehr großen organisatorischen Aufwand“ verbunden.“ Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte „Mr. Sportabzeichen„ Hans Velten die Deutschen Sportabzeichen des Badischen Sportbundes verliehen, vor ein paar Jahren übernahm Christine Berchtold diese Aufgabe.

Pokal für Trompeterlauf

Die Grundschüler durften sich im Übrigen noch über eine weitere Auszeichnung freuen, vor allem die 27 Schüler, die sich kürzlich beim Trompeterlauf beteiligt hatten. Sie als Gruppe erhielten von Holger Ahlers, einem der Organisatoren des Trompeterlaufes, nämlich einen Pokal mit der Aufschrift: „Wir sind die Größten.“ Die Gruppe wurde ausgezeichnet als Team mit den prozentual meisten Schülern (27 die teilnahmen) im Verhältnis zu der Anzahl Schüler an der Schule (insgesamt 41 Schüler). Damit haben sich von der Flößer-Grundschule über 60 Prozent beteiligt, was mit einem Pokal belohnt wurde.