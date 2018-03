Bad Säckingen Junge Künstler leben Kreativität

Eine beachtliche Bandbreite an künstlerischer Vielfalt hat der Kunstkurs des Scheffel-Gymnasiums im Lauf der Zeit erarbeitet. Jetzt haben die jungen Künstler die Werke erstmals öffentlich präsentiert. Dabei zeigte sich auch: Weitgehende Freiheit bei Sujet-Wahl kann durchaus auch eine Herausforderung sein

Viel Freiheit und Raum zur Entfaltung der künstlerischen Individualität hat die Kursleiterin Patricia Beck ihren Schülern gegeben – und dass diese das Geschenk der Freiheit sinnvoll auszunutzen verstanden, konnte man am Wochenende im Haus Fischerzunft sehen: Dort waren unter dem Titel „EigenArt“ diejenigen Kunstwerke ausgestellt, welche die elf Schülerinnen und vier Schüler des Neigungskurses Kunst am Scheffel-Gymnasium geschaffen hatten.

Zentrales Thema des mit vier Wochenstunden unterrichteten Kurses war „Der Mensch“. Die Schüler beschäftigten sich in Theorie und Praxis mit der Plastik vom ersten urzeitlichen Torso über die Werke der klassischen Antike und Michelangelo bis hin zur zunehmenden Abstraktion, die sich etwa im Oeuvre Rodins und Giacomettis spiegelt. Auf dem Lehrplan standen auch Rembrandt, seine Epoche und die künstlerischen Techniken seiner Zeit sowie das Thema „Architektur und Raum“ in der Zeichenkunst und schließlich die Fotokünstlerin Cindy Sherman, die mit subtilem Horror eine „Bildsprache des Unheimlichen“ entwickelte.

Im praktischen Bereich „Selbstporträt und Verwandlung“ genossen die Schüler die Freiheit, denn „jeder soll seine Kreativität entwickeln – das ist eine Vorbereitung auf die Akademien, wo man auch nicht immer einen Lehrer zur Seite hat“, erklärte Patricia Beck. „Das freie Arbeiten war zunächst schwierig, aber wenn man einmal angefangen hat, bringt man das Werk auch zu Ende“, meinte Alexandra Murgul, und Annika Deutschmann ergänzte: „Das Verwerfen ist jederzeit möglich.“ Zur Selbständigkeit gehörte auch, dass die Jugendlichen die Ausstellung alleine gestalteten. In einem Raum sah man Zeichnungen von Innenräumen, in denen sich die Schüler mit der Kunst der Perspektive auseinandergesetzt hatten. Außerdem wurden viele unterschiedliche Skulpturen präsentiert, darunter mehrere Torsi, eine Nachbildung der berühmten antiken Nike im Kleinformat sowie zahlreiche Werke mit Anlehnungen an Rodin und Giacometti.

Die Fenster im Raum mit den Fotos und Installationen im Sherman-Stil waren mit schwarzem Stoff verhängt. Sehr unterschiedlich waren sie das Thema „Selbstporträt“ angegangen: Eine Schülerin hatte sich in der Pose von Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“ gemalt, eine andere im Stile der Pop Art, und eine Teilnehmerin bediente sich der Collage und zeigte eine Gesichtshälfte im Sinne des Kubismus in kristalliner Aufsplitterung.

Caroline Nägele dankte der Kursleiterin und dem Verein Haus Fischerzunft, und Schulleiter Carsten Hansen sowie die Vereinsvorsitzende Martina Hofmann dankten ihrerseits der Lehrerin und würdigten das Engagement der Schüler. Patricia Beck attestierte den Abiturienten: „Ihr ward ein toller Kurs.