von Gabriele Rasenberger

Die Abteilung Badminton des Turnvereins sucht dringend Jugendtrainer und weitere Sponsoren. Dies konnte man bei der kurzen Hauptversammlung erfahren. Doch zunächst wurde ein kleiner Rückblick gegeben und später gab es Wahlen.

Beim Rückblick ging Abteilungsleiter Antonio Zeoli auf das Brückenfest ein. Er bezeichnete es als „tollen Erfolg“. Finanziell wird man in diesem Jahr davon zehren müssen, da es kein Brückenfest gibt. Zur der Klubmeisterschaft kam der Nikolaus, was besonders die Kinder erfreute. Sportwart Joshua Zeoli ging auf die Mannschaften ein, die in verschiedenen Ligen spielen.

Die erste Mannschaft ist in der Baden-Württemberg-Liga. Hier steht sie auf Platz 2 und hofft auf einen Aufstieg. Ob dies jedoch zu schaffen ist, ist nach dem letzten Spiel fraglich, weil dies verloren wurde. Die zweite Mannschaft ist in der Badenliga auf Platz 7. Im Abstiegskampf wird versucht in der Liga zu bleiben. Und die dritte Mannschaft schließlich ist auf Rang 6 in der Bezirksliga und damit im guten Mittelfeld.

Damit die Mannschaften möglichst gute Plätze erreichen, solle es ein Rotationssystem geben. Joshua Zeoli verkündete auch, dass jeder, der Badminton spielen möchte, ohne Probleme in der dritten Mannschaft einsteigen kann. Er freute sich über den ersten Sponsor, nämlich die Stadtwerke Bad Säckingen.

Jugendtrainerin Naomi Blackall ging auf die derzeitige Situation ein. Für zwölf bis 18 Kinder jede Woche stehen nur zwei Trainer zur Verfügung. So können die Kinder nicht richtig gefördert werden, daher braucht man dringend weitere Trainer, die auch bereit sind, dies längerfristig zu machen.

Der stellvertretende Abteilungsleiter Markus Zeoli stellte die finanzielle Situation dar, die in einem kritischen Zustand ist. Daher braucht man dringend weitere Sponsoren, die Suche danach hätte eine „hohe Priorität“. Dies ist gerade für die erste Mannschaft wichtig, falls diese aufsteigt. Denn dann gibt es mehr und weitere Reisen. Bei den Wahlen wurden für ein Jahr im Amt bestätigt: Abteilungsleiter Antonio Zeoli, stellvertretender Abteilungsleiter Markus Zeoli, Sportwart Joshua Zeoli, Jugendwartin Naomi Balckall, Kassierer Phillip Loch (in Abwesenheit) und Schriftwart Jakob Straub.