Bad Säckingen vor 43 Minuten

Jugendliche versprühen Feuerlöscher in Tiefgarage und lösen Feueralarm aus

Unbekannte Jugendliche haben am Montagmittag, 21. Oktober, in einer Tiefgarage in Bad Säckingen einen Feuerlöscher versprüht und den Feueralarm ausgelöst.