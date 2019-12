von Gerd Leutenecker

Routine und anhaltender Zuspruch lassen im Kinder- und Jugendhaus der Stadt weiterhin Neuerungen zu. Beim diesjährigen Jahresrückblick am Freitagabend war der Blick auf Geleistetes im Alten Gefängnis dominierend. Im 38. Jahr der städtischen Einrichtung haben die Leiter Katja Glaus und Peter Knorre manch Änderung in der Jugendkultur erlebt und darauf passend reagiert. Von LAN-Partys über offene Treffs bis hin zum Kindertanzen reichen die Angebote.

Behutsame Freizeitangebote, Gemeinschaft vermitteln oder immer auch ein offenes Ohr anbieten – die beiden Sozialpädagogen arbeiten in einem sensiblen Bereich. Ob individuelle Probleme oder gesellschaftliche Verwerfungen auftreten, „darauf reagieren wir, zuvor muss es aber wahrgenommen werden“, so Knorre. Alles entscheidend sei jedoch, wie sich die Leute einbringen, danach richtet sich die Fortsetzung der Angebote, hielt Glaus ausführlich fest.

Schachspielen wird bei den Jugendlichen nicht mehr nachgefragt, nach bald drei Jahrzehnten hat sich das Angebot überholt. Das Nachtsportangebot freitagabends in der Schulsporthalle beim Scheffelgymnasium musste aus erzieherischen Gesichtspunkten zeitweise pausieren. Die aktuelle Kohorte an Jugendlichen in der Stadt hatte „etwas übertrieben“, wie Knorre klar analysierte. Dennoch läuft das Angebot nun wieder an und ist prompt gut besucht. Sinngebende Aktionen gestalten und anbieten bleibe für die beiden städtischen Beauftragten eine geforderte Pflicht. Da sind einzelne Grenzfälle von Verhaltensauffälligkeiten eher zur Routine geworden, als dass diese eine Ausnahme darstellen würden. Genau da wird die Kompetenz der beiden städtischen Sozialpädagogen gesellschaftlich gefordert, und Knorre wie Glaus leisten ihre Arbeit dazu.

Die von über 16.000 Besuchern im laufenden Jahr vielfältig genutzte städtische Immobilie bietet Raum. „Ähnlich zu den Kindergeburtstagen, planen wir Partys für Jugendliche“, umschrieb Glaus eine Neuerung. Es fehle sonst etwas. Die Kindergeburtstage werden noch von den Eltern organisiert und gerne in den Räumlichkeiten vom Alten Gefängnis ausgerichtet. Wie stehen die Jugendlichen aber an ihren Geburtstagen da? Man hat darüber nachgedacht und einige Handlungsalternativen ausgearbeitet – „den Jugendlichen soll etwas Raum gegeben werden“ – schlicht Geborgenheit und Sicherheit in einer sich ändernden Lebenslage. Die Arbeit im Jugendhaus kann auch personalisierte Lösungen anbieten. Vom Boxunterricht bis Spieletreff sind die Angebote. Passend zum ersten und dritten Faiße finden im Jugendhaus traditionell Alternativen statt.

Auch in diesem Jahr sind 20 Jugendliche aus der Stadt mit richterlicher Arbeitsweisung belegt worden. Die wird unter Aufsicht im Jugendhaus abgeleistet. Für Knorre und Glaus auch eine leidige Routine, die im Alten Gefängnis als städtische Pflichtaufgabe verstanden wird.