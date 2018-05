Harpolingen Jugendarbeit steht beim Musikverein Harpolingen im Fokus

Der MV Harpolingen feiert 125-jähriges Bestehen. In einer Artikelserie unter dem Motto “Musikverein Harpolingen von A-Z“ blicken wir auf wichtige Ereignisse und Personen in der Geschichte des Vereins zurück. Im zweiten Teil widmen wir uns den Buchstaben E bis J – vom Eierlesen bis zur Jugendausbildung, die seit Gründung einen wichtigen Stellenwert im Verein hat.

Eierlesen am 10. April 1921 – das ist eine der Aktivitäten, mit der der Musikverein das Leben im Dorf bereichert. Eine andere ist der Auftritt beim Waldfestes am 30. Juli 1893 beim alten Schloss in Harpolingen. Waldfeste waren bis in die neuere Zeit beliebte Veranstaltungen.

Feuersbrunst 1913: Neben dem harten Schicksal der sechs Familien, die durch einen Großbrand obdachlos werden, fallen auch wichtige Unterlagen des Musikvereins den Flammen zum Opfer. Übrigens, Mitglieder des Musikvereins gehören oft der Feuerwehr an, so dass eine enge Verbundenheit zwischen beiden besteht.

Gründung: Engelbert Vogt, Fridolin Gerspach, Martin Gerspach, Robert Gerspach, Leo Vogt, Gustav Gerspach und Johann Vogt gründen im Jahre 1893 den Musikverein Harpolingen. Am 25. Mai schaffen die Musiker eine Vereinsfahne an. Bei einem Waldfest am 30. Juli beim alten Schloss stellen sich die Musikanten in Anwesenheit der Säckinger Stadtmusik erstmals der Öffentlichkeit vor. Nach mündlicher Überlieferung teilt sich der junge Musikverein in eine “schwarze“ und eine “rote“ Musik“, die sich im Jahre 1906 wieder zu einem Verein zusammenschließt. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs ruhen die Vereinsaktivitäten. Jeweils nach Kriegsende (ab 1920 und ab 1947) onwird wieder musiziert.

„Harpolinger Marsch“ heißt die Komposition von Hornung, die bei keinem Auftritt früher fehlen darf. Erlaubt sei bei dem Buchstaben H auch ein Blick in das Dorf Harpolingen im Jahre der Gründung 1893. Im Ort leben vor 125 Jahren etwa 400 Einwohner. Die meisten sind Kleinlandwirte und arbeiten neben der Landwirtschaft hauptsächlich in den Textilfabriken in Murg und Säckingen. Auch die Kinder müssen durch ihre Arbeitskraft zu Hause oder in der Fabrik zum Lebensunterhalt beitragen. Die Menschen leben in den “Wälderhäusern“, deren Strohdach auf der Wetterseite fast bis zum Boden reicht. In einem Haus wohnen oft drei Familien. Die Verkehrswege ins Tal sind mühsam und der Warentransport mit Ochsen, Kühen, selten Pferden, sind nur erschwert möglich. Im Geburtsjahr des Musikvereins gibt es eine miserable Heuernte, so dass die Badische Regierung Heu aus Preußen und Österreich kauft.

Instrumente, die bei der Wiedergründung im Jahre 1920 beim Musikverein Binzgen erworben werden, sind eine B-Trompete, zwei B-Flügelhörner, ein S-Horn, ein B-Horn, ein Baryton und ein S-Bass. Eine Haussammlung im August 1925 fällt so gut aus, dass vier neue Instrumente bestellt werden können. In den Besitz einer Lyra kommt der Musikverein durch den Tausch eines Motorrades, Marke “Ardie 250“, das sich im Besitz eines Musikers befindet, gegen das Instrument. Neukauf und Reparatur von Instrumenten sowie die Anschaffung von Noten stellen einen bedeutenden Posten im jährlichen Haushaltplan dar.

Jugendausbildung wird seit der Gründung betrieben. Eine intensive Jugendarbeit beginnt nach Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit im Jahre 1947. Die erste Jugendkapelle errichtet Roland Bäumle im Jahre 1968. 21 Mädchen und Jungen kommen damals mit Begeisterung zur Probe und der Verein stellt ihnen Instrumente im Wert von über 5000 Mark zur Verfügung. Der damalige Vizedirigent Ehrfried Bäumle führt diese Arbeit kontinuierlich fort. Zahlreiche Jugendliche legen in dieser Zeit das bronzene und silberne Leistungsabzeichen ab. Thorsten Thoma, heute verantwortlich für die Jugendausbildung sogar das goldene.

Trotz intensiver Werbemaßnahmen des Vereins nehmen in diesem Jahr lediglich vier Kinder an einem Zöglingskurs teil. Am Instrument werden sie künftig von der Jugendmusikschule und in der Theorie vom Musikverein unterrichtet.