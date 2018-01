Bad Säckingen Johannes Brenke ist nun Ehrenpräsident der Stadtmusik

Alexander Guhl hat Johannes Brenke zum Ehrenpräsidenten der Stadtmusik Bad Säckingen ernannt. Claudia Pfanner wurde nach 25 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt.

Bad Säckingen – Johannes Brenke ist nun Ehrendirigent der Stadtmusik Bad Säckingen. Beim Gloria-Konzert seines Orchesters hat ihn der Stadtmusikpräsident Alexander Guhl zum Ehrendirigenten ernannt. Johannes Brenke ist seit 30 Jahren, länger als seine Vorgänger (Ehrendirigent Heinz Georg Linke und Adolf Biensch), Dirigent der Stadtmusik Bad Säckingen. Unter stehenden Ovationen seiner Musiker überreichte ihm der Vorsitzenden eine eigens für ihn entworfene Ehrennadel. „Ein Orden, der bisher in der Geschichte der Stadtmusik nicht vorgesehen war“, sagte der Vorsitzende Jahn Niclas Glatzel. Ehrennadel und die Urkunde von Sabine Wassmer wurden extra für ihn entworfen. Tochter Raffaela durfte Brenke das Geschenk in Form eines Umschlages überreichen. „Nur drei Stichworte lassen auf den Inhalt schließen“, so Glatzel. „Bruckners 9. Sinfonie, Berlin und Sir Simon Rattle.“

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Claudia Pfanner zum Ehrenmitglied ernannt. Auch sie erhielt von Alexander Guhl eine Ehrenurkunde und vom Vorsitzenden die silberne Ehrennadel des Blasmusikverbandes Hochrhein. Wilfried Otteny und Peter Eschbach erhielten für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Verband ein Präsent.