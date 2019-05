von Sara Göhring

Die Jugendmusikschule hat bei der Gesamtlehrerkonferenz den Posaunenlehrer Johannes Brenke nach 30 Jahren verabschiedet. Seine Stelle soll nun vergrößert werden. Mit einem Ensemble der Blechbläser wurde die Verabschiedung musikalisch umrahmt. Neben seinen Stellen als Bad Säckinger Stadtmusikdirektor und Direktor des Trompetermuseums hört er nun nach 30 Jahren als Posaunenlehrer an der Jugendmusikschule auf. Der erfahrene Musiker sei ein Urgestein der Musikschule und sei prägend für die Nachwuchsmusik in der Region, betonte Schulleiter Manuel Wagner.

Der Nachfolger von Johannes Brenke für die Posaunenstelle in Bad Säckingen wird Adrian King sein. Zudem soll das Angebot für Tiefblechinstrumente in Wehr von Lehrkraft Ilia Kravchenko erweitert werden. Damit versuche man, die Posaunenstelle von Johannes Brenke in Zukunft zu vergrößern, erklärte Musikschulleiter Manuel Wagner bei Brenkes Verabschiedung.

Ein weiteres neues Mitglied ist Ulf Kühner, der den Oboenunterricht in Bad Säckingen übernehmen wird. Der neue Musikschullehrer, der zuvor in Freudenstadt im Schwarzwald tätig war, wird ab nächster Woche einen Bronze-Theoriekurs anbieten.

Ebenfalls verabschiedet wurde der Blockflötenlehrer Johannes Kurz, der zehn Jahre lang an der Jugendmusikschule unterrichtet hat. Stellvertretend für ihn wird Carla Escureda einspringen und neben seinen Einzelschülern auch die Kooperation mit der Grundschule Niederhof übernehmen. Insgesamt unterrichten derzeit 38 Lehrkräfte an der Musikschule. Der kommunale Zweckverband setzt sich aus den Orten Bad Säckingen, Herrischried, Laufenburg, Murg, Rickenbach und Wehr zusammen. Dabei kooperiert die Jugendmusikschule mit Schulen, Kindergärten und Musikvereinen in der Umgebung.

Die nächsten Veranstaltungen werden eine Instrumentenvorstellung am Samstag, 11. Mai, und das große Musikschulfest am Samstag, 1. Juni, sein.