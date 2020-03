von Vanessa Dai

Kunstbegeisterte können im „Haus Fischerzunft„ in Bad Säckingen derzeit die Ausstellung „Augenblicke des Lebens“ von Barbara Jost besuchen. Den Besucher erwarten 31 farbenfrohe und kreative Bildschöpfungen, die zum Nachdenken anregen sollen. Bereits früh entdeckte Barbara Jost ihre Leidenschaft für die Malerei. „Ich habe mit zehn Jahren an einem Wettbewerb teilgenommen unter dem Titel „Kinder malt die Post“ und durfte mit einem Preis nach Hause gehen“, erzählt die Künstlerin. Sie habe daraufhin einfach nicht mehr aufgehört, zu malen. Es folgten ein Aquarellkurs und eine erste Ausstellung, die den Ball ins Rollen brachte.

„Ich habe seither viel experimentiert“, erklärt Jost. So wird zum Kaffeesatz kurzerhand Kleister hinzugefügt und auf die Leinwand gebracht. Heraus kommen farbenfrohe und kreative Acryl- und Aquarellbilder, die dem Besucher Positives vermitteln sollen. So findet ein geübtes Auge ein Korallenriff aus Karton, aber auch Schachteln und Zigarettenpapier in den Bildern der Künstlerin wieder.

Für sie steckt in allem etwas Schönes. „Wir sind in unserem Alltag viel zu viel mit negativen Dingen beschäftigt“, erklärt Barbara Jost. Mit ihren Bildern möchte die Künstlerin darauf aufmerksam machen, dass man jeden Tag auf Schönes trifft. „Man muss nur achtsam durch die Welt gehen“, so die Malerin. Aufgrund ihrer Leidenschaft zur Natur verarbeitet die Künstlerin auch vermehrt Naturmaterialien in ihren Bildern – die Palette reicht von kleinen Mooseinlagen bis hin zu ganzen Holzstücken. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, nimmt die Künstlerin in Bildern unter dem Titel „Depressionen“ auf, bei denen sie durch Spachteltechnik dunkle und helle Momente in eine perfekte Balance bringt. „Auch in der Kunst sind solche Themen wichtig. Jeder Mensch geht in seinem Leben durch dunklere Phasen. Darüber muss gesprochen werden“, findet Barbara Jost. Für die Künstlerin gehören diese zu den Augenblicken des Lebens.

Die Ausstellung im „Haus Fischerzunft„ in Bad Säckingen unter dem Titel „Augenblicke des Lebens“ ist noch bis 12. April sonntags von 14 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.