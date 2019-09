von sk

In der Rolle der “Aida“ spielte sich Isata Kamara 2014 im gleichnamigen Musical von Elton John in die Herzen des Publikums. Die Verkörperung der nubischen Prinzessin im Gloria-Theater Bad Säckingen war damals die erste Hauptrolle der jungen Musicaldarstellerin. Doch Musical-Produzent Alexander Dieterle hatte bereits bei den Castings bemerkt, dass hier ein aufgehender Stern nur auf seine erste Chance wartete. Er sollte recht behalten. Nur wenige Jahre nach ihrem Engagement im Gloria-Theater wurde Isata Kamara Teil des Musical-Welterfolgs “König der Löwen“ in Hamburg, wo sie bis heute auch immer wieder in der weiblichen Hauptrolle zu sehen ist. Nun wird sie ab Herbst 2020 als Traumfee Funkelperlchen im neuen Gloria-Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ live in Bad Säckingen zu erleben sein.

“Die Verhandlungen waren mit Sicherheit nicht die leichtesten,“ erklärt Alexander Dieterle, Produzent des Musicals Tommy Tailors Traumfabrik, “denn Isata Kamara wird parallel zu unseren Shows auch weiterhin in Hamburg bei “König der Löwen“ auf der Bühne stehen. Sie hatte aber so große Lust auf das neue Stück von Jochen Frank Schmidt, dass wir letztlich mit den Verantwortlichen in Hamburg eine Lösung finden konnten. Und nun sind wir einfach nur überglücklich, sie mit in der Show zu haben!“ Mit ihrer Stimme und ihrer emotionalen Darstellung der versklavten Prinzessin verzauberte sie 2014 nicht nur das Publikum, sondern auch Komponist Jochen Frank Schmidt: “Sie steht auf der Bühne, hat noch keinen Ton gesungen und trotzdem umgibt sie eine magische Aura, die das Publikum in den Bann zieht. Das ist eine Gabe, die ich so noch nie erlebt habe. Auch deshalb wollte ich Isata von Anfang an als Traumfee.“

Der Vorverkauf für Tommy Tailors Traumfabrik – Das Musical startet am 17. Oktober 2019. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter unter www.gloria-theater.de, über das Kartentelefon unter 07761/6490 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.