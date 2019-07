von Maria Schlageter

Das Gebäude der Bad Säckinger Jugendmusikschule ist auf den ersten Blick ein unscheinbarer Ort. Im Nachbargebäude ist seit vielen Jahren ein Spielkasino, davor rauscht der Verkehr der B34 vorbei. Es wirkt fast ein bisschen trist auf dem Parkplatz, der das Haus umgibt. Auch am vergangenen Mittwochabend war dieser Eindruck nicht anders. Doch das sollte sich bald ändern.

Als an jedem Abend der Feierabendverkehr abgeflaut und die Hitze etwas erträglicher geworden ist, eilt Gabriele Barth in die Richtung des Unterrichtsraums 18 im Kellergeschoss, in der Hand hält sie so viele Notenständer wie sie kann. Die Musiklehrerin ist auf dem Weg zu ihrem Herzensprojekt: Die Band All Inclusive, die jeden Anflug von Tristesse sogleich vertreibt.

Seit Pfingsten proben sie zusammen und wie jedes Musikensemble zeichnen sich auch die All Inclusives durch eine Besonderheit aus: Bei ihnen machen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Musik. Und das mit großer Freude. Vor Barth sitzen jetzt elf glückliche Musiker, die auf den Probenbeginn warten. Ihre instrumentale Vielfalt ist ebenso groß wie ihre menschliche Vielfalt. Blechbläser, Akkordeon, Congas, Gitarre und Gesang – die Band All Inclusive ist bunt und das soll sie auch sein. Barths Aufgabe ist es, daraus ein stimmiges Bild zu schaffen. Keine leichte Aufgabe, wie sie erzählt: „Die Herausforderung ist alle zusammen zu bringen. Jeder einzelne Musiker kann viel, ich muss versuchen es auf den Punkt zu bringen. Und natürlich braucht man viel Geduld.“

Mit Freude musizieren

Barth ist eine erfahrene Lehrerin. Seit vielen Jahren gibt sie Unterricht in kleinen Gruppen, leitet Bläserklassen und ist aktiv in der Ausbildung von Musikvereinen. Vor etwa zehn Jahren hat sie sich entschlossen eine zusätzliche pädagogische Ausbildung zu absolvieren, die es ihr erlaubt auch beeinträchtigte Schüler zu betreuen. „Ich unterrichte schon länger Kinder mit Behinderung. In der Band sind auch viele meiner Schüler. Unser Ziel ist es mit Freude zu musizieren“, erklärt sie. Die All Inclusive- Band soll ihr erstes Inklusions-Projekt sein, das zu einem festen Bestandteil der Jugendmusikschule werden könnte. „Ich habe schon viel mit Jugendlichen gemacht. Das Problem war, dass das wenig konstant war. Aber ich wollte etwas Dauerhaftes“, erzählt Barth. Den Rückhalt vom Jugendmusikschule-Leiter Manuel Wagner habe sie jedenfalls, wie Barth betont.

Alle mit Begeisterung dabei

Per Mundpropaganda und Flyer hat sich ihre Idee rumgesprochen und seit gut einem Monat proben sie einmal pro Woche miteinander. Auch wenn manches musikalische Durcheinander schwerer zu entwirren ist, sind alle mit sichtlicher Begeisterung dabei. „Ich finde es ist gut angelaufen“, resümiert Barth nach der Probe.