Bad Säckingen Indische Austauschschüler in der Trompeterstadt

17 Schüler sind im Rahmen der Partnerschaft mit der Rudolf-Eberle-Schule zu Besuch. Für sie steht ein umfangreiches Programm mit vielen Ausflügen auf der Agenda: Unter anderem eine Besichtigung der Firma Faller-Konfitüren in Utzenfeld und ein Besuch bei Mercedes in Stuttgart.

Seit mehreren Jahren unterhält die Rudolf-Eberle-Schule Kaufmännische Schulen in Bad Säckingen eine Partnerschaft mit der Jamnabai Narsee School in Mumbai, Indien. Den Schülern der oberen Klassenstufen wird hierdurch die Möglichkeit geboten, gemeinsam mit ihren Lehrkräften rund zwei Wochen in Mumbai zu verbringen, um Land und Leute kennen zu lernen.

Am Sonntag waren 17 indische Austauschschüler mit ihren beiden Lehrerinnen in Bad Säckingen angekommen, am Montagmorgen wurden sie von Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Lücker im Trompeterschloss empfangen. Bad Säckingen habe im Vergleich zur Millionenstadt Mumbai zwar nur rund 17 000 Einwohner, trotzdem wünsche er sich, dass die indischen Gäste die Stadt lieben lernen mögen und dass das Band zwischen Indien und Deutschland wachsen möge.

Für die indischen Gäste, aber auch für deren Gastgeber, steht in den kommenden Tagen ein straffes Programm an: Unter anderem ein Crash-Kurs in Deutsch, Besichtigung der Firma Faller-Konfitüren in Utzenfeld, ein Besuch bei Mercedes in Stuttgart und eine Stadtführung in Freiburg.