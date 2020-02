von sk

Zu einem Gasaustritt wegen einer defekten Leitung kam es am Mittwoch, 5. Februar, in einer Baugrube. Laut Polizeimitteilung meldeten gegen 18 Uhr mehrere Passanten Gasgeruch bei der Baugrube. Zusätzlich zu Polizei und Feuerwehr rückte auch der Rettungsdienst vorsorglich an. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Ursache für den Gasgeruch war eine beschädigte Leitung, die von den Stadtwerken abgedichtet wurde. Die Arbeiten dauerten bis nach 20 Uhr.