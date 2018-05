Bad Säckingen In der Probezeit mit Alkohol unterwegs

Ein 24-Jähriger geriet in eine Polizeikontrolle und musste einen Alcomatentest machen, weil er leicht nach Alkohol roch. Der Verdacht bestätigte sich, und es wurde Anzeige erstattet. Der Fahrer war noch in der Probezeit.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer, der sich noch in der Probezeit befand, geriet am Samstagmittag um 15.40 Uhr im Rheinuferweg in eine Polizeikontrolle. Dabei roch er leicht nach Alkohol. Ein Alcomatentest bestätigte diesen Verdacht. Der junge Fahrer stand unter leichtem Alkoholeinfluss, und da für ihn in der Probezeit ein absolutes Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen gilt, wurde er angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.