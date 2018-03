Bad Säckingen In der Nacht zum Sonntag mehrere Autoaufbrüche

Die Autoeinbrüche fanden auf den Parkplätzen "Am Buchrain" statt. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen.

Bad Säckingen – In der Nacht zum Sonntag verzeichnete die Polizei mehrere Autoaufbrüche. Leidtragende waren drei Discothekenbesucher, die ihre Autos auf den Parkplätzen Am Buchrain abgestellt hatten. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und die Autos anschließend durchsucht. Hierbei fand der Täter zwei Handtaschen und nahm sie mit. Eine davon wurde am Sonntagvormittag hinter einem Fitnessstudio aufgefunden und der Polizei übergeben.