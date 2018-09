Bad Säckingen vor 25 Minuten

In den Betriebsferien: Einbruch in Pizzeria

Ein Einbruch in eine Pizzeria wurde der Polizei am Dienstag gemeldet. Während den Betriebsferien drangen Unbekannte in die an der B 34 gelegene Gaststätte ein und stahlen aus verschlossenen Vitrinen hochwertige Spirituosen.