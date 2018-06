Bad Säckingen In Rechtskurve zu schnell unterwegs

Ein VW-Caddy Fahrer kam auf abschüssiger Strecke in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Lastwagen mit Kühlaufbau. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden an den Fahrzeuge beläuft sich allerdings auf 11000 Euro.

Mit seinem VW Caddy befuhr am Freitag gegen 13.40 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die K 6587 von Rickenbach-Egg in Fahrtrichtung Bad Säckingen. Auf der abschüssigen Strecke kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Lastwagen mit Kühlaufbau. Der Caddy geriet laut Polizeimeldung anschließend nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Hierbei wird diese beschädigt. Der Caddy-Fahrer und auch der 36 Jahre alte Lastwagen-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.