Harpolingen In Harpolingen gibt es jetzt einen Defibrillator

Der VdK-Ortsverband Bad Säckingen, die Modellflugfreunde Harpolingen und die Ortsverwaltung haben einen Defibrillator für Harpolingen angeschafft. das DRK zeigt die Bedienung in einem Kurs am 31. Januar.

Rechts neben dem Infokasten im Eingangsbereich des Rathauses in Harpolingen ist auf Initiative des Harpolinger Bürgervereins Daheim in Harpolingen der automatisierte externe Defibrillator (AED) installiert worden. An dieser Stelle ist er für jeden Bewohner leicht zugänglich. Die Kosten für das Reanimationsgerät, einschließlich Wandschrank, von rund 2000 Euro teilen sich der VdK-Ortsverband Bad Säckingen (mit einer Spende von 1000 Euro) und die Modellflugfreunde Harpolingen (600 Euro). Den Restbetrag übernimmt die Ortsverwaltung aus ihrem Verfügungsfond. In einer kleinen Feierstunde wurde der Defibrillator offiziell seiner Bestimmung übergeben. Für das leibliche Wohl sorgte Bärbel Baumgartner.

"Wir sind dankbar, unmittelbar am Ortsrand unser Hobby ausüben zu dürfen und wollen mit unserer Spende ein Zeichen dafür setzen", erläutert Christian Hienle, Vorsitzender der Modellflugfreunde, den Grund, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Um die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit kümmert sich der Bürgerverein.

Damit sich die Bevölkerung mit dem Gerät vertraut machen kann, bietet der Kreisausbildungsleiter des DRK-Kreisverbandes Bad Säckingen, Thomas Dörflinger, am 31. Januar von 19 bis 21 Uhr einen Kurs zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an. Damit auch möglichst viele junge Leute diesen Kurs besuchen, trägt der Bürgerverein für alle Schüler, Azubis und Studenten die Kursgebühren. Anmeldung bei Christine Oechslein per E-Mail (c.oechslein@gmail.com).