von Susanne Kanele

Es ist eine Veranstaltung, auf die sich im Herbst bereits wieder viele freuen. Denn eine Nacht lang kann man durch die Kneipen der Bad Säckinger Innenstadt schlendern und überall ist Musik geboten. Am kommenden Samstag, 12. Oktober, ist es wieder soweit. Dann geht die Kneipennacht in Bad Säckingen in die elfte Runde. Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren, kann auch dieses Jahr das Kneipen-Hopping mit zahlreichen Lokalen aufwarten.

Oliver We Oliver We beherrscht die Kunst alte und neue Hits in ein neues akustisches Gewand zu stecken. Seine ausdrucksstarke Stimme und sein Gitarrenspiel sorgen für Gänsehautmomente. Zu seinem breit gefächerten Repertoire gehören Hits von The Police bis Rihanna – von Cat Stevens bis Max Giesinger. | Bild: X-Events

Die Bad Säckinger Gastronomie und Kulturlandschaft wird sich wieder von ihrer besten Seite präsentieren mit ihren Gästen erneut die größte Live-Party der Stadt feiern. Dabei werden Livebands für jede Menge Musik und Party-Stimmung sorgen und den Gästen erneut eine unvergessliche Live- und Musiknacht bis in die frühen Morgenstunden bieten. Dabei gibt es in jeder Lokalität Live-Musik mit Bands der verschiedensten Musik-Genres. Von Blues oder Folk-Rock über Rock´n´Roll oder Klassikern aus den vergangenen vier Jahrzehnten.

Cat Stevens, die Beatles, Bob Dylan, die Stones oder Simon & Garfunkel stehen ganz hoch im Kurs von Mayburg, die den Rock der 1970er-Jahre in der Klosterstube wieder aufleben lassen. Die Musik wird mehrstimmig vorgetragen. | Bild: Christine Strienz

Das breite musikalische Spektrum sorgt für eine großartige Live-Stimmung und reichlich Abwechslung. So wird die gesamte Stadt wieder auf den Beinen sein und sich zu einer beeindruckenden Party- und Musikmeile verwandeln. Auch die Gastronomie wird dafür sorgen, dass alle Gäste rundum versorgt werden und so die Nacht richtig genießen können. Bei kleinen Snacks kann man an vielen Orten seinen Hunger stillen und die Getränkepaletten in den Gastronomien und im Freien sind groß. Und das Schöne ist: Jeder Gast kann sich so an diesem Abend wieder – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen und von einer Party zu nächsten grooven.

Musikalisch geht die Reise mit Double Gum über Rock, Pop, Country und Blues bis zu den Schlagern der 1950er- und 1970er-Jahren, der augenzwinkernd dargeboten wird. Die Band spielt in der Zunftstube des Gallusturms. | Bild: X-Events

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 12 Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien, bei der Tourist-Info Bad Säckingen, in allen SÜDKURIER Service-Centern, mit einem Abo-Vorteil für SÜDKURIER-Leser, sie bezahlen nur 11 Euro im Vorverkauf. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Info Waldshut sowie im Internet (www.reservix.de). Kurzentschlossene und Nachzügler können das Ticket auch am Veranstaltungsabend für 15 Euro an den Abendkassen kaufen. Das Kartenkontingent ist begrenzt, deshalb besteht bei Überfüllung kein Anspruch auf Einlass. Die Eintrittsbändchen sind gut sichtbar und fest verschlossen am Arm zu tragen. Alle Tickets gelten ab 17 Uhr am Samstag als Bus- und Zugticket im WTV-Verbundsystem.