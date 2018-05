Bad Säckingen Immer mehr Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Waldshut können geschlossen werden

Von 18 Flüchtlingsheimen sind heute nur zehn in Betrieb. Kein Wunder: In der Spitze musste der Landkreis 2400 Menschen unterbringen, heute sind es noch 586 Personen.

Der letzte Flüchtling hat die Gemeinschaftsunterkunft in den Langfuhren in Bad Säckingen verlassen. Die Container stehen leer, werden aber noch voraussichtlich bis 2020 dort stehen bleiben. Bis dahin läuft auch der Pachtvertrag für das Grundstück. Das teilte das Landratsamt Waldshut mit. Bad Säckingen ist da kein Sonderfall. Von den einst 18 Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis sind nur noch zehn in Betrieb.

Die Flüchtlingszahlen sind so weit zurückgegangen, dass in Bad Säckingen keine zwei Unterkünfte mehr gebraucht werden, so Behördensprecher Michael Swientek. Nach wie vor sind freilich noch Verfolgte in den beiden Gebäuden in der Gettnau bei der Kläranlage untergebracht. Derzeit wohnen nach Angaben des Landratsamtes dort noch 104 Personen.

Die Zahlen sind seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Frühjahr 2016 kontinuierlich zurückgegangen. Der große Flüchtlingsstrom, der im Herbst 2015 einsetzte, hielt bis April 2016 an. Im Frühjahr 2016 musste der Landkreis in der Spitze 2400 Menschen unterbringen. Im November 2016 waren es noch 1500, im Mai 2017 noch 977 und aktuell sind nur noch 586 Personen in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht. Zeitweise hatte der Landkreis auch Sporthallen wie in Görwihl oder Niederhof als Notquartiere angemietet.

Sie konnten jedoch im Verlauf des Jahres 2016 wieder geschlossen werden. 2016 gab es Unterkünfte in Bad Säckingen, Tiengen, Waldshut, Wehr, St. Blasien, Albbruck, Jestetten, Rickenbach, Ühlingen-Birkendorf, Laufenburg, Dogern, Todtmoos, Lauchringen, Lottstetten, Bonndorf, Görwihl, Niederhof und Stühlingen. Die drei Letztgenannten schlossen bereits im Laufe des Jahres 2016. Zum heutigen Zeitpunkt sind auch Waldshut, Lauchringen, Laufenburg, Todtmoos, Ühlingen-Birkendorf sowie aktuell Bad Säckingen (Langfuhren) dicht.

Die Container werden derzeit innen von Mitarbeitern des Containerverleihers ausgeräumt. Zu Beginn war hier für 172 Menschen Platz, später wurde die Anlage für 340 Personen ausgebaut. Laut Landratsamt gibt es zwei Verträge mit dem Containerverleiher, einer ist jetzt abgelaufen, der andere läuft noch bis 2020, wie auch der Pachtvertrag für das Grundstück. Wahrscheinlich werden alle Container, auch die des abgelaufenen Vertrages, bis 2020 bleiben. Das Landratsamt habe dem Verleiher gestattet, die Container bis dahin stehen zu lassen.

Flüchtlinge, die in einem Asylverfahren anerkannt wurden, werden nicht mehr in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Denn sie sind nicht mehr Asylsuchende, sondern Asylberechtigte. Für diesen Personenkreis sind nicht mehr die Landkreise, sondern die Städte und Gemeinden zuständig. Diese müssen dann für entsprechende Quartiere sorgen, also für die so genannte Anschlussunterbringung. Bad Säckingen sollte derzeit offiziell 40 Asylberechtigte übernehmen. Dies sei jedoch nur eine rechnerische Aufnahmepflicht, hieß es von Seiten des Landratsamtes. Wegen der Wohnungsknappheit könne die Stadt Bad Säckingen nur weit weniger aufnehmen.