Bad Säckingen Immer in Bewegung: Frauengymnastikverein feiert 50-jähriges Jubiläum

Immer in Bewegung: Frauengymnastikverein feiert 50-jähriges Jubiläum

Der Frauengymnastikverein Wallbach feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Die Ehrung langjähriger Mitglieder steht im Mittelpunkt.

Der Frauengymnastikverein Wallbach feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Engel" am Freitagabend standen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft auf der Tagesordnung des Vereins.

Außerdem wurde die im vergangenen Jahr geänderte Satzung einstimmig verabschiedet. Wie unternehmungslustig die Turnerinnen im Jahr 2017 waren, zeigte Schriftführerin Brunhilde Gebelein in ihrem Jahresrückblick auf: Neben Pflichtterminen wie den beiden Vorstandssitzungen und dem Gauturntag in Tiengen, gab es verschiedenste Ausflüge, etwa eine Busfahrt im Sommer ins Elsass, der Besuch der Chrysanthema in Lahr im Herbst, gemeinsam mit den Partnern, die Weihnachtsfeier im Müllmuseum, ein närrisches Turnen mit Kostümierung und die Aschermittwochswanderung. Um die Vereinskasse aufzubessern, hatten die Turnerinnen die Bewirtung des Gesundheitssporttages der Polizei übernommen, für diese und das Essen gab es viel Lob.

Auch in diesem Jahr wurde der Erlös der selbst gefertigten Bastelarbeiten, Adventskränze und Gestecke für den Adventsbasar in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Wallbach gespendet. Die Vereinsvorsitzende Mechthild Uhl und Stellvertreterin Dagmar Kühn ehrten bei der Hauptversammlung Elfriede Weiss für 45-jährige Mitgliedschaft, Lilo Laule für 35 Jahre und Rosmarie Jäger für 25 Jahre mit einer Urkunde.

Auch in diesem Jahr taten sich einige Turnerinnen mit besonders regelmäßigem Besuch des Trainings hervor: So nahm Liselotte Huber 34 Mal teil, Vera Arnhold und Rosmarie Jäger jeweils 32 Mal, wofür es Blumen und ein Präsent gab. Sandra Bühler, einer der drei Physiotherapeutinnen und Trainerinnen, hatte, um das Turnen attraktiver zu gestalten und auch Damen mit gesundheitlichen Problemen die Teilnahme zu ermöglichen, die Stuhlgymnastik (Übungen mit Hilfe eines Stuhles) in den Übungsplan mit aufgenommen. Mit Erfolg.

Diese neue Variante sorgte für noch mehr Motivation, das Training zu besuchen, bei allen Damen. Ortsvorsteher Fred Thelen bedankte sich bei den Trainerinnen, dass sie sich um die Gesundheit der Turnerinnen kümmern, denn „es gibt nichts Besseres als regelmäßige sportliche Betätigung.“ Die Turnerinnen werden auch 2018 nicht untätig sein: Am 13. April wird im China-Restaurant das 50-jährige Bestehen gefeiert, am 9. Juni ist ein Ausflug nach Breisach zur Sektkellerei Geldermann geplant, mit Schifffahrt und Essen, gemeinsam mit den Ehemännern und den Eisenbahnfreunden. Gewandert wird am 2. und 3. Juni, im Herbst folgt voraussichtlich noch ein Ausflug.

Der Verein

Der Frauengymnastikverein Wallbach wurde 1968 gegründet und hat aktuell 38 Mitglieder. In diesem Jahr feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Training ist immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr in der Flösserhalle in Wallbach. Vorsitzende des Vereins ist Mechthilde Uhl. Kontakt: Telefon 07761/83 15 oder per E-Mail (fgvwallbach@web.de)