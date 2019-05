von Michael Gottstein

Wandern ist heutzutage ein Volkssport, doch es bedurfte etlicher Anstrengungen, damit sich eine große Zahl von Menschen auf gut ausgebauten Wegen durch die Natur bewegen und schöne Aussichtspunkte genießen kann. Just am 1. Mai, dem traditionellen Wandertag, informierte Gottlieb Burkart, Fachwart für Kultur und Heimatpflege im Schwarzwaldverein Bad Säckingen, in der Villa Berberich über Wanderwege und Wegweiser.

Sein Vortrag ergänzte die Ausführungen der Vorsitzenden Ingrid Bär, die am Karfreitag einen Rückblick auf die 135-jährige Geschichte des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen gehalten hatte. Wie Gottlieb Burkart erklärte, ist das Wandern als Selbstzweck ein recht junges Phänomen. Bis zum 19. Jahrhundert gab es keine Wanderwege, sondern nur schmale Pfade als Verbindung zwischen den Dörfern, und das Wandern war eine Angelegenheit von Handwerksgesellen, die sich „auf die Walz“ begaben.

Mit der Romantik kommt das Wandern

Erst mit der Romantik endeckten die Menschen das Wandern in der Natur – freilich war dieses Vergnügen den gehobenen Schichten vorbehalten, daher war die Gründung des Schwarzwaldvereins eine Sache der Säckinger Honoratioren. Dass seit Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Wanderwege angelegt wurden, war auch eine Folge des immer stärker aufkommenden Tourismus: Die Wanderer sollten auf möglichst bequemen und gepflegten Wegen zu Punkten mit schöner Aussicht und Kulturdenkmälern geführt werden.

Um 1900 wurde als erster Fernwanderweg Europas der Höhenwanderweg von Basel nach Pforzheim angelegt, dem der Schwarzwaldverein auch sein Symbol – die rote Raute – verdankt. Sein Beispiel machte Schule, denn heute gibt es 24 Fernwanderwege, darunter auch den durch Bad Säckingen führenden Hochrhein-Höhenweg von Basel bis Schaffhausen. Damit Wanderer nicht einem Wirrwarr von Zeichen gegenüberstehen, schuf der Verein ein System einheitlicher Markierungen: Regionale Wanderwege, die das Netz der Fernwanderwege ergänzen und bekannte Orte und Landschaften verbinden, sind einheitlich durch die blaue Raute gekennzeichnet.

2500 Kilometer Wanderwege

Die örtlichen Wanderwege binden lokale Wanderziele ein und sind konsequent mit der gelben Raute markiert. Der Schwarzwaldverein bietet jeweils 2500 Kilometer Fernwander- und Regionalwege, hinzu kommen 18 000 Kilometer örtliche Wanderwege, die von den Gemeinden und den Ortsgruppen des Vereins betreut werden. Gottlieb Burkart dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz sowie der Stadt und dem Forst für die gute Zusammenarbeit. Neuerdings erfüllen die Wegweiserpfosten eine weitere wichtige Funktion: Ihre Standorte sind in das Orientierungssystem des DRK eingepflegt, daher sollte man bei Notrufen den Namen und die Nummer des Wegweisers nennen, damit der Rettungsdienst sofort den Standort kennt.

