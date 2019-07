von sk

Einen Lieferwagen mit gestohlenen Kennzeichen hat eine Polizeistreife in der Nacht zum Dienstag bei Wallbach aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 1 Uhr war er auf einem Parkplatz am Ortseingang von Wallbach überprüft worden. Dabei stellte sich heraus, das vorne und hinten unterschiedliche Kennzeichen aus einem anderen Landkreis angebracht waren. Beide Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Hinter dem Steuer saß ein 34 Jahre alter Mann. In der Ablage der Fahrertüre lag eine täuschend echt aussehende Pistole.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Nachbau um eine frei erwerbliche CO2-Waffe. Der Fahrer und das Fahrzeug wurden genauer unter die Lupe genommen. Dabei gestand der Fahrer Tankbetrügereien ein. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Die Kennzeichen, die Fahrzeugschlüssel und weitere verdächtige Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.