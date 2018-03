Bad Säckingen Im Haus Fischerzunft gibt es Malerei aus zwei Jahrhunderten zu sehen

Werke von Margit Grüner und Hermann Schulze bilden derzeit eine Ausstellung im Haus Fischerzunft. Sie stellt die Zeiten und Malweisen gegenüber.

Im Haus Fischerzunft in Bad Säckingen startete eine besondere Ausstellung. Unter dem Titel „Bilder aus dem 19. und 21. Jahrhundert“ sind Werke zweier Künstler zu sehen. Für das 21. Jahrhundert ist Margit Grüner zuständig, die Laufenburger Künstlerin stellt zum zweiten Mal im Haus Fischerzunft aus. Die Malerin hat sich alles selbst beigebracht. Grüner sagt: „Mein Vorbild ist Bob Ross.“

Grüner und Karin Ludwig ist es zu verdanken, dass Hermann Schulze, der die Bilder des 19. Jahrhunderts beisteuert, seine erste Ausstellung erhält. Vor 30 Jahren erwarb die Familie Ludwig die Bilder durch Zufall. Über den Maler Hermann Schulze sind nur wenige Fakten bekannt. Ludwig sagte: „Das letzte Bild hat Schulze 1901 datiert, von der Tochter seiner Vermieterin wissen wir, dass er sehr jung an einer Grippe gestorben ist.“ Schulze war an der Universität Leipzig, seine Bilder sind vielfältig, von Kreide über Ölgemälde und Bleistiftzeichnungen ist alles dabei. Auch Skizzen und zwei Buchillustrationen von Hermann Schulze sind zu sehen. Karin Ludwig sagte: „Die jüngsten Werke sind von 1897.“ In den kurzen vier Schaffensjahren hat Schulze eine Fülle an Werken geschaffen. „Wir freuen uns, dass wir die schönen Bilder von Hermann Schulze mit der Öffentlichkeit teilen können“, sagte Karin Ludwig.

Die Vorsitzende des Vereins Haus Fischerzunft, Martina Hofmann, sagte: „Es treffen sich Jahrhunderte, die ausdrucksstarken und farbintensiven Bilder von Margit Grüner treffen auf die feinen, filigranen und anrührenden Werke von Hermann Schulze. Die Kontraste Harmonieren wunderbar und wurden gekonnt in Szene gesetzt..

Die Ausstellung ist von 18. März bis 15. April im Haus Fischerzunft in Bad Säckingen zu sehen. Geöffnet ist Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, der Verein freut sich über eine kleine Spende. Bei Interesse an den Bildern von Margit Grüner kann man sich unter Telefon 07763/5487 mit ihr in Verbindung setzen. Für die Werke von Hermann Schulze wendet man sich an Familie Ludwig, Telefon 07763/80 33 87.