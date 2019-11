von Gerd Leutenecker

Ohne die Arbeit vom Freundeskreis der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule fehlt manch Annehmlichkeit im Schulalltag. Die jährlichen Förderpreise etwa oder die Autorenlesungen an der Schule sind fest verankerte Rituale, die vom Freundeskreis finanziert werden. Jetzt tagte die Hauptversammlung des Vereins. Kleinere Verschiebungen im Vorstand sind beim Wahlergebnis herausgekommen. Georg Bregulla bleibt noch einmal für zwei Jahre Vorsitzender. Tanja Scheuble rückt als Beisitzerin in den Vorstand.

Bad Säckingen Veränderung als ständiger Begleiter: Welche Entwicklungen Schulleiter Michael Maier in seinen 42 Jahren im Schuldienst erlebt hat Das könnte Sie auch interessieren

Übergangsweise wollte Bregulla das Amt einst übernehmen. Jetzt sind bereits vier Jahre daraus geworden. Der einstige Lehrer bemühte sich um eine Nachfolgerin, die zierte sich, noch. Pia Schwenke fasste den Tätigkeitsbericht vom Freundeskreis zusammen. Die Schriftführerin betonte in ihrem Rechenschaftsbericht, „dass die Apfelsaftaktion beim Herbstfest an der Schule sehr gut angekommen ist“. Ein mehrjährig angelegtes Projekt soll einigen Schülergenerationen vermitteln, wie aus Äpfeln Saft gewonnen wird. Dazu hat sich der Freundeskreis an der Anschaffung einer Saftpresse beteiligt.

Kassenbericht

54 Mitglieder hat der Verein. Beim Kassenbericht von Roland Hackel schimmerten die gestiegenen Kosten durch. „Etwas mehr ausgegeben als eingenommen“, war das Fazit von Hackel. Das geht noch, schließlich werde der Jahresbeitrag erst Ende November eingezogen. Und dann sehe das Bild der Kasse ganz anders aus. Tanja Scheuble empfahl als Kassenrevisorin die Entlastung. Mit ruhiger Hand bleibt Hackel dem Amt für weitere zwei Jahre treu. Er ist von Anfang an im Freundeskreis aktiv. Änderungen werden erwartet.

Neue Tätigkeitsfelder

Derzeit finden die ersten konzeptionellen Gespräche mit der Schulsozialarbeit statt. Neue Tätigkeitsfelder kommen auf den Freundeskreis hinzu, akzentuierte Bregulla vorsichtig. Gleichzeit erschließen sich neue Projekte, wenn der Schulhof der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule neu gestaltet wird. Mit der letztjährigen Satzungsänderung werden die Mitglieder nicht mehr per Post eingeladen. Da hapere es noch, gestand Bregulla. Zu wenige Rückmeldungen seien die Folge gewesen, bei einem Großteil der Mitglieder sind die E-Mail-Adressen noch nicht erfasst. Etwas mehr Werbung für den Verein wird gemacht werden, sei es auf der Homepage der Schule oder bei den nächsten Anschaffungen, die deutlicher erkennbar gestaltet werden sollen, dass sich der Freundeskreis beteiligt habe.

Der Freundeskreis

Der Freundeskreis der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule hat derzeit 54 Mitglieder. Vorsitzender ist Georg Bregulla. Weitere Informationen im Internet (www.hans-thoma-schule-bs.info).