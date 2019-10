Der Förderverein der Flößer-Grundschule Wallbach stellt seit seiner Gründung 2003 einiges auf die Beine. Vor allem wird versucht, mit Hilfe einer modernen Multimediaausstattung, die Schüler spielerisch auf die kommenden Anforderungen vorzubereiten. In der Hauptversammlung erhielten die 17 anwesenden Teilnehmer, darunter auch der Ortsvorsteher Fred Thelen, und der ehemalige Vorstandsvorsitzende Frank Fischer, einen kurzen Abriss über die erfolgreich abgeschlossenen Projekte und finanziellen Zuwendungen für die Schule.

Bad Säckingen-Wallbach Aus Vertretung wird Rektorin: Christine Berchtold leitet nun offiziell die Flößer-Grundschule im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach Das könnte Sie auch interessieren

Neben der Teilnahme am Adventskalender der Volksbank und am Narrentreffen in Bad Säckingen mit einem Waffel- und Würstchenstand, war der Förderverein mit seinen Mitgliedern auch wieder am Naturparkmarkt aktiv. Zu den Anschaffungen für die Schule zählten unter anderem Kopfhörer, ein Flachbildschirm, Hausaufgabenhefte und neue Möbel für die Klassenzimmer.

Vertrauen in Vorstandsteam

Die Mitgliederzahl liegt bei 68 Mitgliedern. „Mit Luft nach oben“, so Fred Thelen. Bei den Wahlen wurde Elisabeth D´Souza als Vorsitzende und Michael Fritsch als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, ebenso bleibt im Amt die Kassiererin Veronika Staschik. Andrea Paul-Faber schied als Schriftführerin aus. Seinen Posten übernahm Iris Deutscher. Auch bei den Beisitzern gaben einige Änderungen.

Die Schulleiterin Christine Berchtold zeigte sich mit Franziska Seidel, Multimediaberaterin der Grundschule sehr zufrieden. Sie lobte die bisherige Zusammenarbeit mit dem Förderverein und das Engagement aller Beteiligten.