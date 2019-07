Unter der Leitung von Frank Leichsenring von „Kommzept Lörrach„ fand am Samstagvormittag der gemeinsame Bürgerdialog statt, zu dem die Stadt Bad Säckingen eingeladen hat. Über 30 Bürger und Vertreter der Stadt hatten sich im Kursaal eingefunden, um an einem gemeinsamen Leitbild mitzuwirken. Neben dem Stadtentwicklungskonzept (SEK) ging es in erster Linie um die Formulierung von Visionen und Zielsetzungen für ein „Leitbild Bad Säckingen 2035“.

An vier verschiedenen Tischen befassten sich die anwesenden Bürger unter der Leitung von städtischen Mitarbeitern mit den vier Schwerpunkten, „Wohnen und Arbeit“, „Zusammenleben in Bad Säckingen„, „Umwelt und Natur“ und „Zukunftsfähige Mobilität“. Dabei wechselten die Teilnehmer nach 20 Minuten die Tische, um sich bei allen Schwerpunktthemene einzubringen. Jeder Bürger konnte seine visionären Wünsche auf grünen Karten, seine Ziele auf rosa Karten und bereits in Arbeit befindliche Projekte, auf gelbe Karten schreiben lassen. Natürlich verschwammen die einzelnen Kategorien oft ineinander. Projektleiter Leichsenring wünschte sich vor allem Visionen, die nicht von deren derzeitigen Verwirklichungsmöglichkeiten, sprich Finanzierbarkeit, beeinflusst werden sollten. Einige der über einhundert Vorschläge:

Wohnen und Arbeit : Bezahlbarer Wohnraum, Altstadt für Alt und Jung attraktiv gestalten, Ausbau des Gewerbegebietes, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

: Bezahlbarer Wohnraum, Altstadt für Alt und Jung attraktiv gestalten, Ausbau des Gewerbegebietes, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zusammenleben : Mehr Toleranz, Stadt jünger machen, praktische Spielplätze, Begegnungsräume, Austausch untereinander.

: Mehr Toleranz, Stadt jünger machen, praktische Spielplätze, Begegnungsräume, Austausch untereinander. Umwelt und Natur : Autofreie Stadt, grüne Stadt, Essbare Stadt (Obstbäume), Erhaltung der Natur.

: Autofreie Stadt, grüne Stadt, Essbare Stadt (Obstbäume), Erhaltung der Natur. Zukunftsfähige Mobilität: kein öffentlicher Raum für ruhenden Verkehr, Fußgängerzone Rad frei, sicheres Radwegenetz, Erhaltung der Natur.

Wie Bürgermeister Alexander Guhl erklärte, ist eine Bezuschussung der zahlreichen Sanierungsaufgaben, wie beispielsweise die Sanierung des Gebietes rund um den Bahnhof, nur möglich, wenn die Stadt, sowohl ein Stadtentwicklungskonzept (SEK), als auch ein Leitbild vorlegen kann. Während beim SEK die Bestandsaufnahme bereits erfolgt ist, erfolgt die Formulierung der Zielsetzungen für das Leitbild 2035 am Samstag durch die anwesenden Bürger im Kursaal. Die Frage an sie lautetet: „Wie stellen Sie sich die Zukunft ihrer Stadt vor?“ erklärte Guhl.

Am Schluss, nach mehr als dreistündiger Diskussion, dankte er den engagierten Bürgern, aber auch den Mitarbeitern der Stadt, Elisabeth Vogt, Axel Schäfer, Christian Heinemann, Peter Weiß und Margit Ulrich, die an den vier Tischen die Moderation übernommen hatten, für ihr engagiertes Mitwirken. Die Ergebnisse, die Frank Leichsenring in einer Matrix aufbereiten wird, werden in einem weiteren Bürgerdialog, der am 25. Januar 2020 stattfinden wird, ergänzt, bei dem dann auf den Ergebnissen des stattgefundenen Bürgerdialogs aufgebaut wird.

