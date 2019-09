von Barbara Halder und Markus Baier

Die Klasse 4a der Anton Leo Grundschule besserten mit einem Kuchenstand ihre Klassenkasse auf. Bild: Barbara Halder | Bild: Barbara Halder

„Die Freizeitmesse scheint sich zu etablieren, sie zog vor allem viele Familien, aber auch interessierte Jugendliche an“, so Knorres Einschätzung. Zum ersten Mal gab es einen Trödelmarkt. Dazu zeigten zwölf Gruppen und Vereine den Besuchern ihre Arbeit und boten Gelegenheit, in verschiedenste Interessengebiete hineinzuschnuppern.

Zahlreiche Besucher kamen am Samstag zur Freizeitmesse für Kinder und Jugendliche in den Badmattenpark | Bild: Barbara Halder

Das Themenfeld Umwelt und Natur stand beim Stand des BUND im Mittelpunkt. Die Stadtmusik Bad Säckingen und die Jugendmusikschule stellten ihre Arbeit gemeinsam vor und sorgten gleichzeitig für musikalische Unterhaltung. Die Diakonie hatte einen Stand, an dem sich hauptsächlich Jugendliche über Dinge wie Schwangerschaftsberatung informieren konnten. Auch das THW Bad Säckingen nutzte die Gelegenheit, seine Arbeit zu präsentieren.

Wer es lieber sportlich mochte, konnte beim Boxen Tuchfühlung aufnehmen. Auch eine Fahrradwerkstatt gab es, denn die Reparatur eines Fahrrads ist trotz aller technischen Neuerungen ein unerlässliches Wissen. So sind auch ehrenamtliche Helfer für die Jugendpflege im alten Gefängnis engagiert, die dieses Wissen gerne weitergeben. Auch das Familienzentrum Bad Säckingen, das Kinder und Jugendhaus sowie das Jugenparlament waren mit einem Stand vertreten. Beim Trödelmarkt boten etwa 20 Kinder ihre Spielsachen, Kinderbücher oder auch DVDs feil.

Leider haben ein paar Vereine im Vorfeld aus verschiedenen Gründen abgesagt, aber für nächstes Jahr liegen schon die nächsten Anmeldungen vor. Die Klasse 4a der Anton Leo Schule bot eine reichliche Auswahl an Kaffee, Kuchen und Getränken an. Klassenlehrerin Annika Hundrieser sieht das als eine sehr gute Gelegenheit, die Klassenkasse aufzubessern.

Auch ein Gewinnspiel darf an einer Freizeitmesse nicht fehlen. So konnte man mit einer vollständigen Stempelkarte an der Verlosung teilnehmen. Der erste Preis ist ein Eintritt in den Europa Park. Der zweite Preis sind zwei Freikarten zu dem Peter Pan Musical, welches im Dezember im Gloria-Theater in Bad Säckingen aufgeführt wird.

