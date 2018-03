Humorvoll in das Jahr 2084 – Mathias Richling blickt im Gloria in die Zukunft

Mathias Richling hat bei seinem Auftritt im Gloria-Theater in Bad Säckingen humorvoll in die Zukunft geblickt. Was uns im 2084 alles erwartet, erfahren Sie hier.

Ein ganz Großer der Kabarett-Szene betrat am Donnerstag die Bühne des Gloria-Theaters. Mathias Richling trat mit seinem aktuellen Bühnenprogramm: „Richling und 2084“ auf. Sein Programm, die Zukunft im Heute – witzig und nachdenklich stimmend zugleich. Überwachungsstaat, gläserner Mensch, vieles davon lassen wir freiwillig zu.

Das Bühnenbild passend zum Thema: Mit durchsichtiger Folie umwickelte Boxen in verschiedenen Größen, mit riesigen Augen versehen, versinnbildlichen den gläsernen Menschen. Der große Bruder (Big Brother), selbst unsichtbar, beobachtet uns. Die Gedanken und Zukunftsvisionen von George Orwell in seinem 1948 fertiggestellten Roman „1984“, haben längst Einzug in die Realität gehalten, dank Amazon, Apple, Facebook und Co, die den Menschen gläsern werden lassen: was wir essen, lesen, wie wir uns kleiden. Dazu TV-Formate wie Big Brother. „Dahin geht man freiwillig“, kritisiert Richling. Er schlüpft in die Rollen bekannter Persönlichkeiten, karikiert sie und ihr oft nichtssagendes Gerede humorvoll übertrieben, kritisiert scharfzüngig beiläufig, setzt Politiker auf den Prüfstein.

Wie sieht die Welt 2084 aus? Wie lange bleibt Angela Merkel an der Macht? Richling sieht sie sabbernd und mit Gebiss Regierungserklärungen verlesen. Richling kritisiert den Trend zu Social Freezing, dem vorsorglichen Einfrieren unbefruchteter Eizellen: „Wie viele auf Facebook & Co sitzen, wo die Eizellen schon überaltert waren. Nicht dass Facebook und Google auf die Idee kommen, die Frauen als Ganzes einzufrieren.“ Als Martin Luther beäugt er kritisch den Umgang mit den sozialen Netzwerken: „Chatrooms sind die neuen Beichtstühle“ und „Das Internet ist zum Ballermann der Vernunft geworden.“ Richling macht einen Rundumschlag auf die Politiker aller Parteien. De Maiziére und elektronische Fußfesseln: "Helene Fischer der Terrorbekämpfung.“ Als Wolfgang Schäuble besteuert er, was verdient werden könnte, auch Schulden. Rentner wird man mit 80, wegen der hohen Lebenserwartung. Die Rente wird nach dem Tode bemessen. Je später der Berliner Flughafen fertig wird, desto mehr spart der Bürger, so die Gleichung von Richling, der seine Charaktere in rasender Geschwindigkeit wechselt: Putin, Trump, Wallraff, Seehofer, Schulz, von der Leyen.

Klimapolitik, Hackerangriff auf den Bundestag, VW-Skandal, Flüchtlingsdrama – der Abend ist gespickt mit der gesamten Weltpolitik und ihren Strippenziehern. Richling als Präsident Erdogan, der sich darüber ereifert, dass Angela Merkel die Todesstrafe ablehnt. Riesen Beifall gab es für die Adaption des Märchens „Der Fischer und seine Frau“. Der Fischer ist der ehemalige britische Premierminister David Cameron, der den Brexit initiierte. Richling in wallendem Mantel, XXL-Buch und Krone, im Hintergrund eine Videosequenz der Queen im Krönungsornat. Eineinhalb Stunden lang, nebst Zugaben, ohne Pause, ließ Richling ein Stakkato an Worten über die restlos begeisterten Zuschauer hinweg prasseln, die ihn erst nach drei Zugaben gehen ließen.