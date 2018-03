Bad Säckingen Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß

Beim Abbiegen übersah eine Frau ein anderes Fahrzeug und stieß heftig mit diesem zusammen. Es entstand zwar Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Bad Säckingen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch um die Mittagszeit auf der Jurastraße. Eine 33 Jahre alte Frau befuhr die Straße " Am Buchrain" und beabsichtigte, nach rechts auf die Jurastraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen in Richtung Grenzübergang fahrenden 75jährigen Mercedes-Fahrer. Es folgte ein heftiger Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.