von Michael Gottstein

Der hohen Kunst des Liedgesangs war das Sigma-Konzert gewidmet. Die Sopranistin Irina Jae-Eun Park und die Pianistin Dokyung Han widmeten sich berühmten Werken von Schumann, Wolf und Liszt. Bereits in dem Liszt-Lied „Freudvoll und leidvoll“ (nach Goethe) zeigte die Sopranistin die ganze Bandbreite der Gefühle. Sie entschied sich für eine expressive Lesart, kostete die dramatischen Momente mit opernhaftem Pathos aus und legte auch Andeutungen von Seufzern in die Kantilenen. Eine an Tonmalerei reiche Musikerzählung ist Liszts „Lorelei“ (nach Heine), in der sich ruhige, melodische Passagen mit dramatischen Höhepunkten abwechselten. Die Pianistin trug mit ihrem weichen, kultivierten Anschlag zur Charakteristik bei, setzte markante Akzente, etwa im Fortissimo, das den Schiffbruch schilderte, beschrieb in rauschenden Tonfiguren den Fluss und harmonisierte stets mit der Gesangsstimme.

Die Sopranistin Irina Jae-Eun Park (rechts) und die Pianistin Dokyung Han führten Lieder der Romantik auf. | Bild: Michael Gottstein

Besonders anspruchsvoll waren die Lieder, die Hugo Wolf der Gestalt der Mignon (aus Goethes „Wilhelm Meister“) gewidmet hatte. Mehr noch als bei Liszt und Schumann stand hier die Schärfe der psychologischen Charakteristik im Mittelpunkt, und das Klavier war ein ebenbürtiger Kommentator, der das ausdrückte, was der Text nicht explizit sagte. „Heiss mich nicht reden“ wirkte eher wie ein Sprechgesang, und in „Nur wer die Sehnsucht kennt“ verschwammen die Harmonien in unsteter Chromatik: Ein Zeichen, dass der Liebe Mignons kein glückliches Ende beschieden war. In „So lass mich scheinen“ gewann die Figur ein melodisches Gesicht, und die Sängerin konnte die Kantilene in großer Schönheit entfalten.

Ein dramatischer Höhepunkt war das Lied „Kennst Du das Land“, in dem die Sängerin mit großer Intensität die Hoffnungen der Mignon beschwor, um dann ihren unterdrückten Gefühlen und der Verzweiflung im leidenschaftlichen Forte-Ausbruch Raum zu geben. Schumanns Zyklus „Frauenliebe und –leben“ schildert die Gefühle in nicht weniger überzeugender Weise, entfernt sich aber nicht so weit von eingängiger Tonalität. „Seit ich ihn gesehen“ und „Er, der Herrlichste von allen“ sang die Sopranistin mit großer Emphase, man hörte die schwärmerische Begeisterung heraus, während das Brautlied „Helft mir Schwestern“ eine unbeschwerte Stimmung evozierte. Den Kontrast bildete das Lied um den verstorbenen Geliebten. Die Sopranistin ließ die Stimme sehr subtil in fast tonlosem Flüstern verklingen, doch in dem Nachspiel des Klaviers kehrten allmählich die Harmonien wieder: Ganz so hoffnungslos sollte der Zyklus doch nicht enden.