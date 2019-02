Meinung vor 1 Stunde

Hoffentlich fällt keiner in die Franke-Baugrube

So schnell kann es gehen: Erst letzten August hat die Franke GmbH ihr großes Bauprojekt, das mit rund 25 Millionen Euro veranschlagte Zentrallager in den Trottäckern, mit einem feierlichen Spatenstich und viel Prominenz medienwirksam begonnen. Jetzt wurde das gesamte Vorhaben in kürzester Zeit in den Mülleimer gestampft.