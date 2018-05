Bad Säckingen Hochrhein: Warum Zugabteile an Hundehütten erinnern und schon kleine Babys Post bekommen

Ein Blick auf die Kuriositäten in den vergangenen Tagen hier bei uns am Hochrhein.

Zugwagons aus dem Raucherzeitalter

In den letzten beiden Wochen hat es ganz schön Kritik an den „neuen“ Zügen auf der Hochrheinstrecke gehagelt. Ein Leser unserer Zeitung bezeichnet die Abteile der ersten Klasse als „Hundehütten mit acht Plätzen“. Und wissen Sie, wie die Bahn die unkomfortablen Verhältnisse begründet: Die Art der Umbauten sei schwierig gewesen, weil die Züge vorher noch Raucherabteile hatten. Gut, das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber die Erklärung sagt zumindest was über die zeitliche Herkunft der Wagen aus. Das Rauchverbot in Zügen wurde 2007 eingeführt. Unsere genaueren Recherchen haben ergeben, die Waggons stammen sogar vom Ende der 90er Jahre. Schöne, neue Zugwelt am, Hochrhein. Ich finde, nach 20 Jahren darf es auch mal was Neues sein. Wär jetzt nicht übertrieben, oder?

Grüße vom Amt

Mein Kollege Markus Baier ist vor kurzem stolzer Vater geworden. Seine Tochter ist mittlerweile drei Wochen alt. Und schon hat das kleine Mädel zum ersten Mal Post bekommen. Allerdings handelt es sich bei dem Brief nicht etwa um das Glückwunschschreiben des örtlichen Bürgermeisters. Nein, der erste Brief, den ein kleines Kind in unserer Bundesrepublik Deutschland erhält, der kommt von einem anderen Amt. Nicht vom Bürgermeisteramt, sondern vom Finanzamt. Denn schon ein dreiwöchiges Baby braucht schließlich eine Steuernummer. Tja, dem Finanzamt entgeht halt niemand. Es sei denn, Sie heißen Frau Google oder Herr Facebook.

