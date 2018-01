Bad Säckingen Hochrhein: Niedrigste Arbeitslosenquote seit zehn Jahre

Trotz saisonbedingtem Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet die Arbeitsagentur Lörrach jetzt den niedrigsten Januarwert seit Jahren.

Ende Januar waren in den beiden Landkreisen Waldshut und Lörrach 7124 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren zwar 585 mehr als im Dezember, aber rund 700 weniger als im Januar 2017. Die Arbeitslosenquote am Hochrhein liegt nach Angaben der Arbeitsagentur Lörrach bei 3,2 Prozent und damit weiterhin unter dem landesweiten Wert von 3,5 Prozent. Dabei gibt es wieder kleine Unterschiede zwischen den Landkreisen: Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen bei 3,3 Prozent. Im Landkreis Waldshut liegt dieser bei 3,1 Prozent. Im Kreis Lörrach waren am Monatsende 4191 (plus 329 zum Vormonat) und im Kreis Waldshut 2933 (plus 256 zum Vormonat) Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Januar 2017 nahm die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach um 220 gemeldete Personen und im Landkreis Waldshut um 469 arbeitslos gemeldete Personen ab. „Der Anstieg in einem Januar ist saisonbedingt üblich“, sagt Andreas Finke, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur. In diesem Jahr sei er aber geringer ausgefallen als in den letzten zehn Jahren, was auf einen weiterhin positiven Trend hinweise.