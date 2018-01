Kreis Waldshut Hochkonjunktur bei Wirtschaftsjunioren Hochrhein

Die Jungunternehmer wählen Nicole Gut zur Präsidentin. Die 27-Jährige löst Patric Galley nach einjähriger Amtszeit. Für 2018 sind viele Aktivitäten geplant. Auch ein Existenzgründerabend ist vorgesehen.

Hochrhein (dru) Auf ein ereignisreiches Jahr konnten die Wirtschaftsjunioren Hochrhein bei der Hauptversammlung in der Sparkasse Hochrhein in Bad Säckingen zurückblicken. Das regionale Netzwerk für Jungunternehmer legte seinen Schwerpunkt im vergangenen Jahr auf Betriebsbesichtigungen. Nebst gemeinsamen Seminaren und Unternehmertreffen, konnten die Wirtschaftsjunioren ihre Präsenz auch bei verschiedenen Konferenzen, beispielsweise bei der Europakonferenz in Basel, erhöhen. Ziel für 2018 sei es demnach auch, jedes der 48 Mitglieder mindestens einmal mit auf eine Konferenz zu nehmen, erklärte die neugewählte Präsidentin Nicole Gut.

Die 27-Jährige löst Patric Galley nach einjähriger Amtszeit – die „one year to lead“-Satzung des Verbands sieht keine längeren Amtszeiten vor – ab. Auf die bisherige Vizepräsidentin Christina Kimmig folgt außerdem Maximilian Wagner, 23. Galley habe „einiges über den Kreis hinaus bewegt“, dankte Gut ihrem Vorgänger, der dem Vorstand als „Past President“ erhalten bleibt. Im Hinblick auf die Bekanntheit der Wirtschaftsjunioren, die Galley 2017 steigern wollte, habe er „alle Ziele erreicht“. Als Präsidentin wolle sie daran anknüpfen, erläuterte Nicole Gut, und gab einen Ausblick auf eine große Bandbreite an Vereinsaktivitäten. So stellte sie beispielsweise einen „Existenzgründerabend“ in Aussicht.

Im Verlauf des Jahres stehen unter anderem Betriebsbesichtigungen bei Lasser, dem Kolleg St. Blasien, dem Modehaus May in Waldshut und der Kandertalbahn an. Gemäß dem für das laufenden Jahr gewählten Motto „Erfolg hat drei Buchstaben: Tun“ sollen 2018 außerdem die sozialen Tätigkeiten der Wirtschaftsjunioren erhöht werden. Abseits der sozialen Projekte am Ende des Jahres suche man nach mehr Möglichkeiten, über das Jahr hinweg weitere Aktionen ins Leben zu rufen. Bei der Kinderweihnachtswunschaktion in Zusammenarbeit mit den Kiwanis konnten im vergangenen Jahr 71 Wünsche erfüllt werden. „Wir können und wollen mehr machen“, so Gut.

Die finanziellen Möglichkeiten des Verbands seien dahingehend gegeben, obwohl er im vergangenen Jahr einen Verlust von 10 653 Euro erwirtschaftet habe, wie Kassierer Thomas Graw berichtet. Zurückzuführen sei dies hauptsächlich auf die Einrichtung der neuen Homepage, deren Konzipierung bei der Versammlung ausführlich vorgestellt und die im Anschluss öffentlich gemacht wurde.

Hochrhein sind ein Verband von Unternehmern unter 40 Jahren. Regelmäßige Treffen und Aktivitäten sollen der Kontaktaufnahme und Netzwerkpflege dienen. Der Verein bietet abseits des internen Programms auch Bewerbungstrainings für Jugendliche an. 48 Mitglieder zählen die Wirtschaftsjunioren Hochrhein, sowie 50 (über-40-jährige) Fördermitglieder. Weitere Informationen über die Wirtschaftsjunioren Hochrhein gibt es im Internet: