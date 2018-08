von Helmut Kohler

Nachdem wir in Bad Säckingen am Mittwochnachmittag, 29. August, mit 28,5 Grad Celsius den 25. Sommertag (ab 25 Grad) des Monats August hatten, wurde es am Mittwochabend um 19.35 Uhr plötzlich Nacht, denn Tief „Wanda“ bescherte uns ein kurzes aber heftiges Gewitter. Innerhalb 15 Minuten fiel 15 Liter pro Quadratmeter Regen mit einer kurzfristigen Regenrate um 19.50 Uhr von 217,4 Litern/m2 in der Stunde.

Mit einem zweiten Gewitter und Schauern erhöhte sich die Niederschlagssumme bis zum frühen Donnerstagmorgen, 30. August, auf 22,8 Liter, das fast soviel wie in Bad Säckingen im gesamten April 2018 fiel.

Dieses Gewitter mit Starkregen war auch aller Voraussicht nach das Ende der Hitzewelle mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Nach dieser Abkühlung können wir aber ab Mitte der nächsten Woche wieder auf angenehme Sommertage hoffen.

