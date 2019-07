von sk

Die Temperatur steigt und steigt: Gegen 14.30 Uhr übersprang das Thermometer an der Wetterstation unseres Wettermannes Helmut Kohler in Schwörstadt zum ersten Mal in diesem Jahr die 38-Grad-Marke. Kurz vor 15 Uhr war der (bisherige) Höchstwert erreicht: 38,5 Grad. Seitdem sank die Temperatur leicht – aber noch ist nicht aller Tage Abend.

38,5 Grad meldete die Wetterstation von Helmut Kohler um 14.58 Uhr. Geht es noch höher? | Bild: Obermeyer, Justus

Der Rekord an der Wetterstation Schwörstadt liegt übrigens bei glatten 40 Grad. Erreicht wurde diese Temperaur am 7. August 2015.