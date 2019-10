von Susanne Kanele

Herbstzeit ist auch wieder Messezeit. Der Sommer und die intensive Gartenzeit sind vorbei und man freut sich wieder auf Neuheiten für die eigenen vier Wände oder für sich selbst. Wir haben uns in der Region auch jenseits des Rheins umgesehen, was sich an Verbrauchermessen oder Krämermärkten in den kommenden Tagen und Wochen für einen Besuch anbietet.

Basel Basler Herbstmesse mit vielen Neuheiten und großem Vergnügungs-, Verpflegungs- und Einkaufsangebot

Chilbi-Markt mit Vergnügungspark Bad Säckingen

Gleich zweimal im Jahr geben sich die Schausteller in der Trompeterstadt die Ehre. Bereits im März wurde in Bad Säckingen das Fridolinsfest gefeiert. Jetzt im Herbst ist der Chilbi-Markt an der Reihe. Während der Vergnügungspark eine Woche von Samstag, 19. bis 27. Oktober, auf dem Festplatz, täglich von 14 bis 22 Uhr mit seinem Fahrgeschäft lockt, laden rund 80 Anbieter aus ganz Deutschland am Montag, 21. Oktober, von 8 bis 18 Uhr zu einem Besuch in die Au- und Scheffelstraße ein. Für die Angestellten aus den umliegenden Firmen bedeutet der „Chilbi-Markt“ jedes Jahr, der Tag, an dem die „Chilbi-Wurst“ fest auf dem Speiseplan in der Mittagspause steht. Wahlweise gibt es Schupfnudeln oder Flammkuchen und natürlich jede Menge Süßigkeiten, wie sie eben nur am Markttag zu bekommen sind. Dazu zählen gebrannte Mandeln oder Magenbrot. Doch das Essen auf dem Markt ist es nicht alleine: Gemüsehobel, Kochlöffel und andere Küchenutensilien, Schmuck, Leder, Socken oder Kleidung runden den Besuch ab. Der Eintritt ist frei.

Im Herbst locken Märkte und Messen in der ganzen Region mit vielen Überraschungen – auch in Bad Säckingen. | Bild: Kipar, Sandro

Apfelmarkt und Hela Laufenburg

Von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Oktober, startet in Laufenburg/Schweiz das Volksfest, die Hela. Geboten werden eine Gewerbeschau, ein Vergnügungspark, aber auch jede Menge „Hela-Beizli“, in denen bis morgens um 2 Uhr gefeiert werden darf. Insgesamt rund 50 Aussteller aus der Region Fricktal präsentieren sich und ihr Gewerbe in und um die Stadthalle. Von der Stadthalle aus startet ein Helikopter zu einem Rundflug über Laufenburg und auf dem Boden wird Profi-Jongleur Daniel Hochsteiner begeistern. Am Sonntag, 13. Oktober, schließt sich im badischen Laufenburg der Apfelmarkt mit einem internationalen Drehorgeltreffen an. Es dreht sich dann nicht nur alles rund um den Apfel mit rund 50 Anbietern, sondern gleich 30 Drehorgelspieler aus dem In- und Ausland treffen sich in Laufenburg und bringen nostalgischen Flair in die Altstadt. Zusätzlich sind die Geschäfte in der Altstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Hela bietet traditionsgemäß den unverwechselbaren Mix aus Volksfest, Chilbi und Gewerbeausstellung. | Bild: Charlotte Fröse

Oktobermarkt bei Brotz

Es geht zünftig zu beim Oktobermarkt am kommenden Sonntag, 6. Oktober, im und um das Möbelhaus Brotz. Als Höhepunkt des Tages wird Hansy Vogt mit seiner Band „Die Grashüpfer“ auftreten (12.30 Uhr). Ebenfalls kein Unbekannter ist DJ Nik Herb, der als Profi am Mikrofon (11 Uhr und 15.30 Uhr) moderieren wird. Beginn des bunten Marktreibens ist um 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr treten örtliche Musikvereine auf. Verschiedene regionale Aussteller sind mit Kunsthandwerk, Haushaltswaren und Kulinarischem vertreten, und gemäß dem Motto „Oktoberfest„ werden die Besucher ihr Geschick und ihre Kräfte beim Oktoberfestspielen wie Wettmelken, Nagelbalken, Dosenwerfen und Hau den Lukas testen können. Für das Kinderprogramm und das Kinderschminken ist der Kindergarten Weizenkorn vor Ort. Das Motto „Oktoberfest„ schlägt auch kulinarisch durch, indem das Bistro „Why Not“ und die Feuerwehrmusik Murg Zünftiges auf der Speisekarte haben. Der Oktobermarkt dauert bis 18 Uhr.

Martinimarkt Görwihl

Der Martinimarkt in Görwihl am Samstag, 9. November, lockt einmal mehr viele Besucher von überall her in die Metropole des Hotzenwaldes. Schon lange ist der Krämermarkt mit 180 Anbietern und einem großen Angebot ein Begriff in der Region und entsprechend hoch sind die Besucherzahlen. Auf jeden Fall hält der Markt viele Überraschungen bereit. Dazu zählen bestimmt die „Görwihler Schneeflöckle“ . Praktisch sind die Zitronenpressen oder die Wollmützen und außergewöhnlich die Nasenhaarschere. Doch genau das macht das Flair des Görwihler Krämermarktes aus. Es bleiben keine Wünsche offen und mögen sie noch so ungewöhnlich sein. Und es muss vor allem niemand hungrig wieder nach Hause. Bratwürste, Burger, Pommes oder Glühwein während dem Marktbesuch, Käse, Honig oder feine Äpfel für Zuhause. Lecker! Im Übrigen ist der Martinimarkt in Görwihl auch gleichzeitig der Auftakt zur Fasnacht. Der Eintritt ist frei.

Die große Auswahl von 180 Anbietern lockt Besucher aus der gesamten Region auf den Martinimarkt nach Görwihl. | Bild: Peter Schütz

Dreilandmesse Rheinfelden

Wer nicht mehr warten möchte, bis es endlich losgeht mit den Herbstmessen, der kann sich gleich auf den Weg nach Rheinfelden machen. Denn seit dem gestrigen Donnerstag, gastiert im Kulturpark Tutti Kiesi die Dreilandmesse. Noch bis Sonntag, 6. Oktober, präsentiert sich die Verbrauchermesse mit einer großen Themenvielfalt, Mitmachangeboten und vielen Informationen. In diesem Jahr steht das Thema Gesundheit im Vordergrund. Aber auch wer gerade einen Neu- oder Umbau im eigenen Heim plant, findet an der Dreilandmesse ein umfassendes Angebot an Dienstleistern, Händlern und Experten aus der Baubranche. Ebenfalls hoch im Kurs: Die E-Mobilität. Autos, Räder oder Motorräder sowie Zubehör werden vor Ort präsentiert. Neue Beautytrends für Sie und Ihn, Dekotrends für Zuhause stehen ebenfalls auf dem Programm Und damit alles in Ruhe genossen werden kann, wartet auf die Kinder ein Kinderland mit vielen Spiel- und Mitmachangeboten. In die Dreilandmesse integriert ist außerdem die Genussmesse „Genuss pur“.

Genussmesse „Genuss pur“ Rheinfelden

Zahlreiche Händler und Hersteller präsentieren sich und ihr vielfältiges Angebot rund um das Essen und Trinken im Rahmen der derzeitigen Dreilandmesse Rheinfelden: Im Programm unter anderem Delikatessen, Weinproben, Whisky-Tastings, Kaffee-Seminare, Showkochen oder ein kulinarisches Kabarett. Der Eintritt in die Genussmesse kostet 7 Euro. Für Schüler, Studenten und Menschen mit Handicap ist der Eintritt frei.

Herbstmesse Basel

Sie ist wohl die Mutter aller hiesigen Herbstmessen. Von Samstag, 26. Oktober, an bis Dienstag, 12. November, präsentieren sich Klein- und Großbasel als eine einzige Kirmes. Die Basler Herbstmesse blickt auf eine 500-jährige Geschichte zurück. Auf dem Peters- oder Münsterplatz, auf dem Barfüsserplatz oder in der Rosentalanlage sorgen Fahrgeschäfte für Nervenkitzel bei den Großen und viel Spaß bei den Kleinen. Köstlichkeiten wie Mässmogge oder Rahmdääfeli sind ein Genuss. Europas größtes Riesenrad verspricht einen Blick über die Dächer der Stadt. Und der Freifallturm aus 80 Meter Höhe sorgt für einen Adrenalinschub. Der Eintritt ist frei.